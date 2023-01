Yan Majewski: Steczkowska w „The Voice of Poland” nie wróżyła mu szybkiej kariery. Wystąpił z nią na jednej scenie! [wideo]

Choć młody artysta odpadł z programu „The Voice of Poland” na etapie nokautów, ale przez ostatni rok zrobił ogromny progres. Jego piosenki są pełne dojrzałości muzycznej i życiowej. Wydał cztery single, a w najbliższych planach ma solową płytę w klimatach alternatywnego rocka. Niebawem ukaże się teledysk do jego utworu „Gorzki smak”. - Szczerze mówiąc słowa jurorów nie bardzo mnie wtedy dotknęły. Kiedy skończył się mój czas w programie, natychmiast wziąłem się do pracy. Nie zmarnowałem chyba żadnego dnia. Nie było to jednak nic na siłę, bo wszystko co robię i co tworzę płynie ze mnie. Udało mi się skompletować ciekawy repertuar, gram koncerty. Udział w programie był dla mnie fajnym sprawdzianem i myślę, że go zdałem, choć nie dotarłem nawet do finału. Nauczyłem się też wielu ciekawych rzeczy. Na pewno nie podciął mi skrzydeł. Wręcz przeciwnie nawet dodał mi pewności siebie - mówi „Super Expressowi” młody gwiazdor. Podczas sylwestrowego koncertu w TVP2 Janek Majewski już jako YAN razem z Komodo wykonał utwór „Flames of Love”, który niegdyś wykonywał słynny Fance. Wypadł doskonale, a jego kariera rozwija się w rekordowym tempie. Jak widać tym samym muzyk udowodnił diwie, że się myliła. Justyna za kulisami nawet pogratulowała mu występu. - Dużo rozmawialiśmy, nawet nagraliśmy wspólny filmik na moje social media. Było bardzo miło. Odniosłem wrażenie, że mimo wszystko jest ze mnie dumna. Powiedziała, że cieszy się że tu jestem - dodaje ambitny wokalista.

YAN - Janek Majewski: Uczestnik „The Voice of Poland" robi zawrotną karierę. Steczkowska w niego wątpiła!