Zofia teraz ma 19 lat

Z dziecięcego show TVP do odważnych scen topless [WIDEO]

Zofia Jakubiak (19 l.) w 2018 roku wystąpiła w "The Voice Kids", gdzie zaśpiewała szlagier Bena E. Kinga "Stand By Me". Niestety w czasie przesłuchania w ciemno nie obrócił się żaden fotel jurora. Młoda zakopianka nie zraziła się niepowodzeniem. Obecnie jest modelką oraz początkującą aktorką. Właśnie wystąpiła po raz pierwszy nago na ekranie.