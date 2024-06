Z ostatniej chwili! Joanna Krupa WYGRAŁA proces o grubą kasę! Dementujemy plotki

Joanna Krupa WYGRAŁA proces i grubą kasę!

Joanna Krupa to polska modelka i prezenterka, która od lat dzieli życie pomiędzy USA a Polskę. Ostatnie 7 lat gwiazda procesowała się ze swoją byłą menadżerką, Małgorzatą Leitner. Panie przez długi czas uchodziły za jeden z najbardziej zgranych duetów polskiego show biznesu, ale rozstały się z wielkim hukiem. Dziś finał tej historii i wielka wygrana Krupy!

Krupie nie zgadzały się rachunki i wkroczył prokurator

Joanna Krupa i Małgorzata Leitner zakończyły współpracę dość niespodziewanie, po ośmiu latach wspólnych działań. Jak tłumaczyła gwiazda "Top Model" - poszło o... pieniądze, których miała nie dostawać od ponad roku. Gwiazda sprawę zgłosiła do prokuratury, a Leitner w odpowiedzi oświadczyła, że to modelka jest jej winna ogromną sumę pieniędzy. Dziś sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wydał wyrok w tej sprawie i w uzasadnieniu napisał, jaka jest prawda.

- Pragnę również wskazać, iż wszystkie sądy cywilne dotychczas rozstrzygające spór pomiędzy Panią Joanną Krupą a byłą menadżerką potwierdziły jednoznacznie, iż przez wszystkie lata współpracy agencja pobierała prowizje znacząco wyższą niż ta wynikająca z umowy zawartej pomiędzy stronami - czytamy w uzasadnieniu dzisiejszego korzystnego na rzecz Krupy wyroku.

Wyrok sądu na rzecz Krupy

- Wyrokiem z dnia 13 września 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydzial Cywilny, w postępowaniu o sygnaturze akt XXV C 1179/18 zasądził od pozwanej Models School spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zsiedzibą w Warszawie (wcześniej Avant Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) na rzecz powódki Joanny Krupa kwotę 72.000,00 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 2 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasadził od pozwanej Models School spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki Joanny Krupa kwotę 9.017,00 złotych z tytułu zwrotu kosztów procesu.Jednocześnie wyrokiem z dnia 29 grudnia 2023 roku ten sam Sąd w postępowaniu prowadzonym pod sygnaturą akt XXV C 1275/18 zasądził od Models School spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie na rzecz Joanny Krupy kwotę 628 949,36 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie do dnia zapłaty - tu sąd wymienił wszystkie daty, od których nastąpiła zwłoka w wypłacie wynagrodzenia.

Wyrok sądu Joanna Krupa zamieściła na swoim profilu na Instagramie. Na razie Leitner nie wypowiedziała się na ten temat.

