Z ostatniej chwili! Maryla Rodowicz wraca do serialu!

Maryla Rodowicz znów pojawi się na ekranie telewizji! Legendarna wokalistka, znana z przebojów, które od dekad królują na polskiej scenie, tym razem wystąpi… w serialu. 27 października na antenie telewizji Stopklatka zadebiutuje produkcja "Zajazd. Będzie się działo" - paradokumentalna opowieść o rodzinie prowadzącej przydrożny zajazd i ich codziennych perypetiach. W jednym z odcinków zobaczymy wyjątkową gościnię, Marylę Rodowicz, która po latach wraca do aktorstwa.

To był tylko raz

Jak zdradziła Maryla Rodowicz w rozmowie z Plejadą, na planie czuła się nieco zestresowana, ale szybko wróciła do formy.

To jednorazowy, gościnny udział

- wyznała szczerze gwiazda.

Czułam się trochę niepewnie, ale potem to minęło. Myślę, że gdybym grała częściej, tobym się bardziej rozpędziła i nie byłoby z tym problemów. To jest granie z partnerem, trzeba zapamiętać sytuację, miejsce, tekst i tak dalej. Nie ma tak, że się pstryknie palcami i człowiek od razu wchodzi w rolę.

Rodowicz o "Rodzinie zastępczej"

Rodowicz, która w kultowej "Rodzinie zastępczej" przez jedenaście lat wcielała się w ciocię Ulę, przyznała, że praca na planie przypomniała jej dawne czasy.

Tam grają prawdziwi, młodzi aktorzy. Oczywiście aktor po szkole coś już umie, natomiast ja, jako amator, jestem na starcie zupełnie zielona. W "Rodzinie zastępczej" bardzo dużo się nauczyłam, podpatrując znakomitych aktorów, ale jednak już trochę lat minęło od tamtego czasu

- wspominała artystka.

"Zawsze lubiłam się wygłupiać"

Piosenkarka zdradziła też, że sekretem jej naturalności na ekranie jest dystans i poczucie humoru.

Zawsze lubiłam się wygłupiać. Jak sięgam pamięcią do lat szkolnych, zawsze rozśmieszałam klasę, lubiłam stroić miny i miałam poczucie humoru. To chyba właśnie jest podstawą takiego sposobu grania, jaki udało mi się realizować

- powiedziała Maryla.

Dla fanów artystki to prawdziwa gratka, zobaczyć królową polskiej piosenki w zupełnie nowej roli. Tym bardziej, że w produkcji "Zajazd. Będzie się działo" pojawi się w charakterze niespodziewanego gościa wśród bohaterów rodziny Pietrzaków.

Będzie film o Maryli Rodowicz

A to jeszcze nie koniec niespodzianek ze strony gwiazdy polskiej piosenki! Jak przypomina Plejada, wokalistka już wcześniej zapowiedziała, że trwają prace nad fabularnym filmem biograficznym o jej życiu i karierze. Produkcja ma pokazać nie tylko sceniczne sukcesy Maryli, ale też kulisy jej życia prywatnego.

Kiedy oglądać serial z Rodowicz? Premiera serialu „Zajazd. Będzie się działo” z udziałem Maryli Rodowicz odbędzie się 27 października o godzinie 18:55 na antenie Stopklatki. Emisja od poniedziałku do piątku. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć, jak artystka, po latach przerwy od aktorstwa, ponownie staje przed kamerą – z humorem, dystansem i klasą, jak zawsze.