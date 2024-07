Z ostatniej chwili! Zmarł kultowy gwiazdor "Legalnej blondynki"! Prezydent USA w żałobie

Co za stroje!

George Robert Newhart zmarł na serię krótkich chorób, które dopadły go w ostatnich latach. Aktor tak bardzo kochał swoją pracę, że nigdy nie przeszedł na emeryturę. Gwiazdora doskonale znamy z takich hitów, jak "Elf" z 2003 r. - zagrał rolę papy Elfa, "Legalna blondynka 2", "Teoria wielkiego podrywu", "Młody Sheldon", "Szefowie wrogowie". Robert Newhart zamrł w wieku 94 lat otoczony kochającą rodziną.

Na co umarł gwiazdor?

- Nasz ojciec zmarł dziś rano w otoczeniu całej naszej rodziny. Jesteśmy szczęśliwi, że ponownie spotkał się z naszą mamą i wszystkimi czekającymi na niego przyjaciółmi. Dziękujemy za wszystkie życzenia zdrowia. Wszyscy go kochali, a szczególnie jego dzieci i wnuki - napisali bliscy aktora na jego oficjalnym profilu Instagramie.

Śmierć tak wielkiej gwiazdy przyciągnęła uwagę samego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Biden'a. Głowa państwa wystosowała specjalny, pełen żalu komunikat na portalu X (dawnym Twitterze).

Co napisał prezydent USA

- Dziś opłakujemy stratę Boba Newharta, legendy komedii i ukochanego artysty, który przez dziesięciolecia rozśmieszał Amerykanów. Dziś ponownie spotkał się ze swoją żoną Ginnie. Moje myśli są z jego dziećmi i wnukami oraz wszystkimi, których dni były rozjaśnione jego pracą - napisał Biden.

- Chcielibyśmy podziękować wszystkim za niesamowity przejaw miłości. Dostaliśmy mnóstwo wspaniałych wiadomości o Tacie. To była jedna wiadomość, która nas miło zaskoczyła – odpowiedziały prezydentowi wzruszone dzieci artysty.

Skąd znamy tego gwiazdora

Bob Newhart jest uważany za ikonę sceny komediowej. Co ciekawe, gwiazdor zaczynał karierę jako księgowy i copywriter. W pewnym momencie wpadł na genialny pomysł - prowadził z przyjaciółmi absurdalne rozmowy telefoniczne, które nagrywał i wysyłał do producentów Hollywood jako dema. Tak powstały jego pierwsze show "The Bob Newhart Show" oraz "Newhart" i ruszyła jego wielka, legendarna kariera.

Newhart był jednym z pierwszych stand uperów, jego oschły humor porywał tłumy. Jako znany już gwiazdor kina zdobył Grammy, Złotego Globa oraz Primetime Emmy Award.

George Robert Newhart urodził się 5 września 1929 roku w Oak Park w stanie Illinois. Aktor doczekał się czworga dzieci: Roberta Jr., Timothy'ego, Courtney i Jennifer oraz 10-ki wnucząt. W zeszłym roku odeszła jego ukochana żona Ginn.

- Wraz z odejściem Boba kończy się era w historii komedii - napisał we wzruszającym oświadczeniu agent gwiazdora.

