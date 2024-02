Zagrała w filmie o zamachu na "kata Warszawy". Zmarła na scenie w wieku 32 lat

Piotr Stramowski przyłapany z nową ukochaną. Nie do wiary, co robili na środku ulicy

Bożena Kurowska pochodziła z Łukowa. W 1958 roku ukończyła studia na Wydziale Estradowym PWST w Warszawie i związała się z Teatrem Klasycznym, gdzie grała aż do śmierci. Zdobyła nagrodę MFTv „Złota Praga” za rolę kobiecą w telewizyjnym filmie czechosłowackim "Dama", a za filmy ""Zamach oraz "Lotna" otrzymała nominacje do Złotych Kaczek. Bożena Kurowska zagrała także w pierwszym polskim serialu „Barbara i Jan”. Była żoną aktora Zbigniewa Walczaka. W jej grobie na Cmentarzu Bródnowskim pochowany jest tragicznie zmarły Jarosław Chociłowski (+24 l.), który zginął na Mont Blanc w Alpach. Co ciekawe 24-latek ma także symboliczną mogiłę na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie.

W "Zamachu" zagrała także Grażyna Staniszewska-Noszczyk (+81 l.), czyli słynna Danuśka z "Krzyżaków", czy tragicznie zmarły aktor Zbigniew Cynkutis (+48 l.), który zginął w wypadku samochodowym i został pochowany Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. Grażyna Staniszewska została pochowana na Starych Powązkach w grobie swojego zaledwie 15-letniego wnuka, Szymona.

Zamach na Franza Kutscherę

Franz Kutschera był austriackim zbrodniarzem nazistowskim, dowódcą SS i Policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa podczas okupacji niemieckiej w Polsce. Zwany był katem Warszawy. Do zamachu na jego życie doszło 1 lutego 1944 roku. Akcję wykonania wyroku śmierci w Al. Ujazdowskich w Warszawie przeprowadził oddział specjalny Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej „Pegaz”. "Kat Warszawy" został skazany za masowe egzekucje Polaków w okupowanej Warszawie. Został on zatwierdzony przez Komendę Główną Armii Krajowej w porozumieniu z rządem Rzeczypospolitej Polskiej. Rozkaz likwidacji Franza Kutschery wydał gen. August Emil Fieldorf. Wcześniej ustalono tożsamość Kutschery, której dokonali Aleksander Kunicki ps. „Rayski” i Teodora Żukowska ps. „Milena”.

Ślub ze zmarłym Kutscherą

W czasie uroczystości pogrzebowej 4 lutego 1944 w pałacu Brühla odbył się ślub nieżyjącego Franza Kutchery z Jane Lillian Steen, Norweżką, która była z nim w zaawansowanej ciąży. Pracowała ona jako pielęgniarka w niemieckim szpitalu wojskowym. Taką ceremonię przy otwartej trumnie nazywano ślubem junkierskim. "Kat Warszawy" został pochowany na cmentarzu Bohaterów, który Niemcy urządzili na Powązkach Wojskowych. W 1990 szczątki Kutschery wraz ze szczątkami ponad 2500 innych poległych niemieckich żołnierzy w czasie wojny ekshumowano i przeniesiono na niemiecki cmentarz wojenny w Joachimowie-Mogiłach koło Skierniewic. Ze względu na popełnione zbrodnie jego nazwisko nie zostało umieszczone na cmentarnych tablicach nagrobnych.

Jane Lillian Kutschera (1918-1994) po wojnie wyszła ponownie za mąż, przyjęła nazwisko Rognskog. Zmarła w Norwegii w Kristiansund, Møre og Romsdal. Jej syn Franz Kutschera (1944-204), używał imienia Sepp. Był znanym alpinistą, w 1963 roku, jako pierwszy w historii zdobył górę Koh-e Keshni Khan w Hindukuszu (6745 m.n.p.m.). Potem był nauczycielem. Brat wdowy po Kutscherze, Hans, walczył w niemieckiej armii i zginął na froncie wschodnim.

4.02.1944 w Warszawie doszło do makabrycznej ceremonii. Na ślubnym kobiercu stanęła młoda para. Pan młody nazywał się Franz Kutschera i był... martwy. AK 3 dni wcześniej wykonała na nim wyrok.Wątek o kulisach likwidacji szefa SS Warszawie. I o tym, co działo się potem.⬇️1/ pic.twitter.com/WFCU8MjaZt— Józef Kasprowicz (@JozefKasprowicz) January 31, 2024

