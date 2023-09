Pilne! Grzegorz Markowski wraca do Perfectu! Jego przyjaciel ciężko choruje, musi go ratować

Mateusz Damięcki często zabiera głos w sprawach dotyczących polityki i życia społecznego. Jako znakomity aktor wie, że aby trafić do odbiorcy, trzeba mieć nie tylko mocny przekaz, lecz także odpowiednie "opakowanie". Dlatego Mateusz Damięcki apelując o udział w wyborach i zwołanym przez Donalda Tuska Marszu Miliona Serc 1 października, zdecydował się umieścić w sieci filmik, na którym ma zakrwawioną twarz. Na szczęście to tylko charakteryzacja. Ważne, że cel został osiągnięty i aktor dotarł do pokaźnej grupy odbiorców. - Ja idę. Bo jestem odpowiedzialnym człowiekiem. Chcę zmian dla siebie. Dla moich dzieci, za które w ogień bym skoczył. Ale te zmiany same się nie przeprowadzą. Trzeba im pomóc - podkreślił Mateusz Damięcki i w punktach wskazał, czego nie chce w Polsce. O udział w wyborach parlamentarnych apelują także inni celebryci, m.in. Anita Sokołowska i Anna Lewandowska.

A oto postulaty Mateusza Damięckiego:

Nie chcę HITu,

nie chcę nazywania kobiet "dobytkiem mężczyzny",

nie chcę w kinie propagandowych, rządowych spotów stworzonych za moje pieniądze puszczanych przed filmem Agnieszki Holland,

nie chcę propagandy w tvp i polskim radiu, bo obie te instytucje należą do wszystkich Polaków, a nie tylko części,

nie chcę policyjnych interwencji przeciwko protestującym zgodnie z demokratycznymi prawami i wolnościami obywatelom,

nie chcę przyzwolenia ze strony rządzących na nazywanie homoseksualistów ideologią,

nie chcę olewającego artystów tworzących sztukę ministra sztuki,

nie chcę na stanowiskach dyrektorów teatrów państwowych ludzi, których na te stanowiska bezczelnie wciska władza lekce sobie ważąc regulaminy, statuty i przepisy dotyczące konkursów na takie stanowiska,

nie chcę zastanawiać się, czy wysoki sąd jest wolny, czy zniewolony, niezależny, czy uzależniony, prawy, czy lewy,

nie chcę emerytowanego zbawcy narodu, który spełniając swoje chore ambicje rządzi tymi, którzy ponad wszystko kochają wolność,

nie chcę straszenia wyjściem z UE,

nie chcę podważania wartości WOŚP i Jerzego Owsiaka,

nie chcę zabierania mi kościoła przez rządzących, bo pamiętam kościół, który w niczym mi nie przeszkadzał i miło by było, żeby to wróciło,

nie chcę polityki zagrażającej życiu ciężarnej kobiety w szpitalu.

