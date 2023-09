Magdalena Cielecka przeżyła koszmar w dzieciństwie! Po latach powiedziała, co robił jej ojciec

Anita Sokołowska była jedną z czwórki aktorek tworzących nierozerwalną paczkę przyjaciółek w serialu Polsatu o tym tytule. Po 11 latach grania Zuzy Markiewicz w "Przyjaciółkach" zdecydowała się odejść. W dniu emisji ostatniego odcinka ze swoim udziałem, Anita Sokołowska zamieściła emocjonalny wpis. - Nie jestem w stanie wyrazić jak wielką i głęboką wdzięczność czuję za Wasze wszystkie słowa wsparcia, życzliwości, zrozumienia i akceptacji związanego z moim odejściem z Przyjaciółek. Wiadomości otrzymuje od was w komentarzach, wiadomościach prywatnych - są ich nie setki a tysiące. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie osobiście, choć się staram. To tylko dowód na to, że nasza praca - aktorów ma sens, jeśli potrafimy dostarczyć Wam tylu emocji i wzruszeń, które Wy odbieracie i przeżywacie. Bardzo Wam dziękuję - pisała na Instagramie była już gwiazda serialu "Przyjaciółki".

Anita Sokołowska pisze o kosmosie i ma ważny apel

Nad odejściem Anity Sokołowskiej z obsady serialu "Przyjaciółki" ubolewały jej koleżanki z planu. Małgorzata Socha nawet zdradziła, że aktorka, która grała Zuzę Markiewicz, była także jej przyjaciółką w prawdziwym życiu. Anita Sokołowska chyba jednak nie żałuje decyzji o opuszczeniu serialu. Najpierw odeszła z "Przyjaciółek", a teraz napisała bardzo wymowne słowa. - Jeśli jesteś uczciwy w tym co robisz - kosmos - odpowie ci tą samą energią. To jest moja lekcja z ostatnich dni. Wiedziałam zawsze, że tak jest, ale przez ostatni tydzień doświadczyłam tego w multiplikacji. Myślę, że wiecie o czym piszę. Nie bójcie się iść za głosem waszej i intuicji. Dla każdego z Nas jest miejsce na tym świecie - stwierdziła patetycznie Anita Sokołowska. W kolejnym wpisie aktorka zamieściła bardzo ważny apel dotyczący polityki. - Idź na wybory. Każdy głos ma znaczenie. Nie oddawaj pola. Zawalcz o swoją przyszłość" - napisała Anita Sokołowska.

