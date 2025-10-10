Zamieszanie w Twoja Twarz Brzmi Znajomo! Julia Żugaj zszokowała wszystkich. "Jestem zaskoczona"

Prawdziwy król popu na scenie Twoja Twarz Brzmi Znajomo? Tak, to się wydarzyło. Natalia Muianga przeistoczyła się w Princa i zaszalałą w utworze „Kiss”. – To było coś wspaniałego! Po prostu na złoto. Dziękuję ci bardzo. To jest program dla ciebie, no i już. Jak jest coś wspaniałego, to nie trzeba dużo mówić, choć i tak już za dużo mówię – skwitował dobitnie Piotr Gąsowski.

Modest Ruciński wylosował ponadczasowy rockowy hit „Nie będę Julią” Wandy Kwietniewskiej z zespołu Banda i Wanda. Czy poza ryczącym głosem wyczarował również jej kobiecość? - Zrobiłeś z tego taką perełką. To jest taka metafizyczność. Złapałeś to coś tak w punkt. Jestem zaskoczony bardzo pozytywnie, nie spodziewałem się tego. – docenił Stefano Terrazzino.

Po ostatnich imprezowych mocno młodzieżowych wcieleniach, tym razem Julka Żugaj musiała się zmierzyć z utworem bardziej powściągliwym i klimatycznym. Jak udało jej się zaśpiewać hit z lat 90-tych Anity Lipnickiej „Wszystko się może zdarzyć” i co się zdarzyło po tym wykonaniu? – Słuchaj, ja przede wszystkim jestem zaskoczona taką dojrzałością twojego głosu. Miałaś bardzo szlachetny dźwięk, naprawdę bliski oryginału i taka byłaś przekonująca. Naprawdę uwierzyłam ci w tej piosence – podsumowała oczarowana Małgorzata Walewska.

Świetne występy artystów. Szósty odcinek Twoja Twarz Brzmi Znajomo był prawdziwą ucztą

Marta Bijan wylosowała przyjaciela, którym okazał się Chris Cugowski. Wspólnie ciężko pracowali nad piękną piosenką „For You” w wykonaniu Rity Ory i Liama Payne, by świadomie przekazać jej wdzięk, a zarazem ciężar, jaki ze sobą niesie. I to się udało, co potwierdziła Justyna Steczkowska, mówiąc – Praca czyni mistrza. Nawet twój glos, który w poprzednich odcinkach przebijał przez postać, tak tym razem miałam wrażenie, że rzeczywiście śpiewa to prawie że Rita. Już nie wspomnę o scenografii i tym wszystkim, co tu się działo. Magiczny występ. Bardzo pięknie to wyglądało.

„Nie płacz kiedy odjadę” zaśpiewał Andrzej Nejman, wcielając się w czarującego Włocha, Marino Marini. Czy był równie uroczy? – Wzruszyłam się już jak zobaczyłam te wizualizacje. Ten napis supersam – myślałam, że się rozpłaczę. To jest całe nasze dzieciństwo - ta Warszawa zupełnie inna. Piękna sentymentalna podróż. Byłeś cudowny, naprawdę. Urokliwy do granic możliwości. Cały występ piękny, wzruszający przez piosenkę i czasy i całą tą atmosferę, którą stworzyłeś. Dziękuję ci bardzo – podsumowała rozanielona Justyna Steczkowska.

Kolejna ikona na scenie 6.odcinka. „Sorry seems to be the hardest word” zaśpiewał Krystian Ochman, jako sir Elto John. Obserwował go, siedzący na widowni dumny dziadek, Wiesław Ochman, który powiedział kilka słów po występie – cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym naprawdę wspaniałym programie. Mogę powiedzieć, że Krystian jest jedynym artystą na świecie, którego znam od urodzenia. W związku z powyższym zaskoczył mnie.”

Edyta Herbuś jako Jerzy Połomski w utworze „Bo z dziewczynami”? - Żarty się skończyły, przyznała po próbach. Czy udało jej się zbliżyć do tak charyzmatycznej postaci, którą kochała cała Polska? – On miał więcej legata w tym prowadzeniu i był mniej rytmiczny od ciebie. Myślę, że to było wspaniałe doświadczenie, bo to kolejna postać, która po prostu jest tak daleka od twojej kobiecości, urody, głosu – po prostu wszystkiego, że cieszę się, że wszyscy tak dobrze się bawiliśmy – oceniła Małgorzata Walewska.

Zwycięzca mógł być tylko jeden. To on wygrał szósty odcinek Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Ostatni występ należał do Kamila Studnickiego, który z wielką radością zaśpiewał przyznaną mu energetyczną piosenkę „Rush” Troya Sivana. Jak mu poszło? - Uważam, że to było bardzo łatwe do przesadzenia, zwulgaryzowania, a tutaj cos takiego nie nastąpiło. Udowodniłeś po raz kolejny, że jesteś odpowiednim człowiekiem na właściwym miejscu i w odpowiednim programie. – osądził Piotr Gąsowski.

Odc. 6 wygrał Modest Ruciński. Czek na 10 tysięcy złotych przekazał Fundacji – Przemek Dzieciom. Julia Żugaj za zajęcie drugiego miejsce otrzymała czeka na 5 tysięcy złotych, który przeznaczyła na Fundację Kosmos dla Dziewczynek

Tabela wyników w 6. odcinku:

Modest Ruciński Julia Żugaj Natalia Muianga Marta Bijan Krystian Ochman Kamil Studnicki Andrzej Nejman Edyta Herbuś

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” można oglądać w każdy piątek o godz. 19.55 w Polsacie.

Źródło: Materiały prasowe Polsatu