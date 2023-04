i Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS

Szczęki opadają!

Zamurowało nas! Gwiazda "Klanu" przeszła ogromną zmianę. W krytycznym momencie ważyła prawie 100 kilo!

Anna Powierza (44 l.) zadziwia swoją nową figurą. Aktorka bardzo długo próbowała schudnąć, lecz uniemożliwiała jej to choroba. Teraz Czesia z "Klanu" może cieszyć się, że udało jej się wrócić do dawnej sylwetki. Jak to osiągnęła? Czego stara się nie jeść? Poznajcie szczegóły tej przemiany!