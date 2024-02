One poprawiły urodę. Sprawdź jakim zabiegom się poddały. Zdjęcia przed i po!

Magdalena Cielecka topless. Pokazała wyjątkowe zdjęcie

Magdalena Cielecka to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Jej talent widzowie mogli podziwiać zarówno w produkcjach filmowych, serialowych, jak i teatralnych. Cielecka z pewnością oprócz niebywałego talentu może poszczycić się także niesamowitą urodą. Aktorka lada chwila skończy 52 lata i wciąż zachwyca formą. Z pewnością potwierdza to też jedno z ostatnich zdjęć, jakie aktorka zamieściła w mediach społecznościowych. Fani mogli zobaczyć na nim Magdalenę Cielecką topless. To wyjątkowe zdjęcie zachwyciło obserwatorów gwiazdy, którzy dodali pod postem setki pochlebnych komentarzy.

"Kobiecość świadoma swojej mocy"

"Piękna jak zawsze"

"Piękna kobieta ,piękne ciało i osobowość" - pisali.

Andrzej Chyra zareagował na zdjęcie Cieleckiej bez koszulki

Zdjęcie z najnowszej sesji, na której aktorka pozowała bez koszulki najwyraźniej spodobało się także jej byłemu partnerowi, Andrzejowi Chyrze, który pod fotografią zamieścił wymowny komentarz. Zareagował na nie emotikonami z sercami w miejscu oczu. Przypomnijmy, że obecnie Cielecka jest związana z młodszym o 16 lat aktorem Bartoszem Gellnerem.

i Autor: instagram.com/cielecka_magda.official Komentarz Andrzeja Chyry

