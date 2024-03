W grudniu 2021 r. Daniel Martyniuk, syn króla disco-polo Zenka Martyniuka został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie sądowego zakazu kierowania pojazdami. Sąd nałożył wówczas na młodego Martyniuka karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu, 10 tys. złotych grzywny. Daniel Martyniuk dostał również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez okres 6 lat.

Niezadowolony z takiego obrotu sprawy młodzieniec miał wylać swoje żale w mediach społecznościowych, w bardzo wulgarnych słowach zwracając się do sędzi, która wydała wyrok skazujący. "6 lat to cię twój chłop robił i nie zrobił, gdyż stwierdził, że takie barachło nie ma uczuć i nawet nie ma co kontynuować […]. Won peda***o co się masz za Boga. Pilnuj swojego życia, a nie oceniasz innych chamie (pisownia oryginalna)". Wpisy w tym tonie pojawiły się, po czym szybko zniknęły z profilu Martyniuka, jednak nie pozostały niezauwazone.

Daniel Martyniuk uniewinniony. Wyrok jest prawomocny

Prokuratura rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej oskarżyła Daniela Martyniuka o znieważenie i zniesławienie sędzi. Sąd Rejonowy w Zambrowie uniewinnił mężczyznę, uznając, że nie ma wystarczających dowodów na to, że to młody Martyniuk by autorem wulgarnych wpisów. Prokuratura odwołała się od tego wyroku. W środę 27 marca zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie. Sąd Okręgowy w Łomży oddalił apelację prokuratury, która domagała się nałożenia na Daniela Martyniuka grzywny. Tym samym sprawa została zamknięta, a Martyniukowie mogą ze spokojną głową przygotowywać się do świąt i wesela Daniela i Faustyny, zaplanowanego na Wielką Niedzielę.

