Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki - termin, miejsce, godzina

Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki będzie miał miejsce cztery dni po jej śmierci. Słynna Halinka z "Kiepskich" zmarła w niedzielę, 9 czerwca, w wieku zaledwie 58 lat. Aktorka przed śmiercią poważnie chorowała. Jeszcze kilka miesięcy przed odejściem, oddała swojego ukochanego pieska Gucia w dobre ręce. Początkowo nie było wiadomo, gdzie odbędzie się pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki. - Byliśmy przygotowani od tygodnia na to. Dziś można było załatwiać te formalności wszystkie. Musimy to wszystko załatwić my, ponieważ nie miała rodziny jako takiej - zdradziła w rozmowie z portalem Jastrząbpost.pl jej przyjaciółka i koleżanka z planu "Świata według Kiepskich" Renata Pałys. Szybko jednak udało się wszystko załatwić. Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki odbędzie się w czwartek, 13 czerwca. - Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 13 czerwca 2024 roku w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Wrocławskiej w Legnicy o godzinie 13.15, po czym nastąpi odprowadzenie do miejsca spoczynku - czytamy w nekrologu.

W tej kaplicy rozpocznie się pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki

Wspomniana Kaplica Cmentarna, w której rozpocznie się pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki, to na mapie Legnicy miejsce szczególne. Budowana była jeszcze w XIX wieku. Poświęcona została w 1869 roku. W świątyni zobaczyć można piękne witraże, które powstały w słynnym Instytucie Witrażowym Adolpha Seilera. W 1991 roku odbyła się ich renowacja. Kaplica niedawno przeszła gruntowny remont. Ponownie do użytku została oddana w październiku 2021 roku. Ważny komunikat dotyczący ostatniego pożegnania Marzeny Kipiel-Sztuki przekazano w nekrologu. Powinni go przeczytać wszyscy żałobnicy. - Życzeniem Marzeny były kolorowe kwiaty - nie wieńce. Przyjdźmy na kolorowo - nie w czerni - podkreślono. Okazuje się, że przed śmiercią Marzena Kipiel-Szuka swój pogrzeb omawiała z Renatą Pałys. - Z Marzeną żeśmy rozmawiały, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Wszystko zostanie ujęte w oficjalnym komunikacie - zaznaczyła aktorka w rozmowie z Jastrząbpost.pl.

