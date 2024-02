Serio?! Zarobki jurorów w "Tańcu z gwiazdami". Szokujące słowa Ewy Kasprzyk!

Najnowsza edycja programu "Taniec z gwiazdami" zapowiada się niezwykle emocjonująco nie tylko za sprawą uczestników show Polsatu, lecz także dzięki jurorom. Nastąpiły spore zmiany w składzie jury. Z "Tańcem z gwiazdami" pożegnał się m.in. Andrzej Grabowski, który wystąpił w aż 13. edycjach polsatowskiego show. W programie nie zobaczymy także lubianego przez widzów Andrzeja Piasecznego. Ławę jurorów zasiliła za to Ewa Kasprzyk. O wynagrodzeniu jej i innych jurorów zaczęły krążyć różne mniej lub bardziej wiarygodne opowieści. Według niektórych doniesień aktorka miałaby zarobić nawet 150 tys. złotych za sezon! Czy faktycznie jej konto zasili się o taką kwotę? Portal Pomponik postanowił zapytać nową jurorkę "Tańca z gwiazdami" wprost. Ewa Kasprzyk udzieliła osobliwej odpowiedzi. Jej słowa naprawdę szokują! - Ani nie będę tego dementować, ani potwierdzać, bo ja sama nawet nie wiem, ile ja zarabiam. Tym wyrażam mój stosunek nonszalancki do pieniędzy. One nie są najważniejsze. Najważniejsza jest pasja. Radość z tego, co się robi - wypaliła aktorka. Cóż, szczęśliwi nie liczą nie tylko czasu, lecz także pieniędzy. Mimo wszystko dziwne wydaje się to, że ktoś nie wie, ile zarabia.

W naszej galerii prezentujemy, jak Ewa Kasprzyk wygląda bez makijażu