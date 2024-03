Zaskakujące, czym teraz zajmuje się córka Maryli Rodowicz. Katarzyna Jasińska postawiła na "skomplikowaną magię"

Maryla Rodowicz ma troje dorosłych już dzieci - dwoje starszych - Jana i Katarzynę Jasińskich, ze związku z Krzysztofem Jasińskim oraz najmłodszego syna Jędrzeja - owocu miłości gwiazdy i jej drugiego męża Andrzeja Dużyńskiego. Dzieci Maryli Rodowicz nie poszły w ślady gwiazdy i na co dzień nie zajmują się muzyką, choć zdarzało im się występować z mamą na scenie. Synowie diwy na co dzień zajmują się biznesem, a córka jest trenerką jeździectwa i behawiorystką koni. "Końmi interesuję się od zawsze. To rodzice zaszczepili we mnie pasję do jeździectwa, choć nikt nie pamięta mojej pierwszej wizyty w stajni. Od dziecka zbierałam plakaty, pocztówki i zdjęcia z końmi" - opowiadała przed laty w wywiadzie dla "Pani".

Maryla Rodowicz zdradziła, czym zajmuje się Katarzyna Jasińska

Jak jednak ostatnio zdradziła w rozmowie z "Faktem" Maryla Rodowicz, to nie jest jedyne zajęcie Katarzyny. - Ona ma tyle talentów, że już nie wiem, czy ona się czymś aktualnie zajmuje. Aktualnie jeździ na kursy oddychania. To jest taka magia. To jest szkoła Grofa, takiego Czecha. Umiejętność oddychania takiego, żeby wejść w głąb siebie, żeby wejść w swoje dzieciństwo i rozpracować swoje traumy. To jest bardzo skomplikowane. Poza tym Kasia ujeżdża konie, a świetnie gotuje po mamie - opowiadała z dumą Maryla Rodowicz.

Oddychanie holotropowe - co to za metoda?

Oddychanie holotropowe to metoda psychoterapeutyczna opracowana przez czeskiego psychologa Stanisława Grofa. Wg twórcy pomaga ona wchodzić w odrębne stany świadomości w celu pozbycia się traum z dzieciństwa i osiągniecia wewnętrznego spokoju. Oddychanie holotropowe polega na bardzo szybkim nabieraniu i wypuszczaniu dużych mas powietrza, co powoduje uzyskanie stanów podobnych do tych, które uzyskuje się przez zażycie niektórych środków psychodelicznych. Metoda ma wielu zwolenników, zwłaszcza w kręgach szamańskich, jednak wielu naukowców uważa tę metodę za niebezpieczną, ze względu na możliwość wystąpienia halucynacji, drgawek oraz stanów histerycznych. Sam twórca nie zaleca stosowani jej indywidualnie i w samotności. W czasie kursów czy warsztatów każdej osobie poddającej się terapii towarzyszy opiekun, który czuwa nad bezpieczeństwem osoby poddającej się OH.

