Zasłynęła skandalem w "Big Brotherze", o którym huczała cała Polska. Dziś Maja Frykowska jest nie do poznania. Co robi Frytka?

Maja Frykowska, znana jako Frytka z programu "Big Brother", była w Polsce bardzo popularna. Jej udział w show "Bar" tylko zwiększył jej rozpoznawalność. Ale największą sławę dał jej seks-skandal na oczach kamer. I choć Frykowska po latach zdementowała, jakoby między nią a jednym z uczestników programu doszło do miłosnych igraszek, twierdząc, że jej zachowanie zostało źle ocenione przez media, to fani nie dali jej wiary, a łatka skandalistki przy niej pozostała. Dziś Frytka zajmuje się czymś zupełnie innym. Przestała być celebrytką, znaną z tego, że jest znana. W mediach społecznościowych na bieżąco relacjonuje, co u niej słychać. Co dziś robi 45-letnia Maja Frykowska? Jak wygląda? Znamy szczegóły.

Maja Frykowska dziś określa siebie jako "matkę, aktorkę i chrześcijankę". Jest też autorką książki "Pokonaj siebie", w której między innymi rozprawiała się ze swoją przeszłością. Co ciekawe, Frytka ma także zadatki na... business woman! Została zaproszona na Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

- Moje szczególne zainteresowanie wzbudził panel "Kobiety w biznesie" z udziałem m.in. liderek zajmujących wysokie stanowiska w polskich i międzynarodowych firmach. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że nastała era kobieta - napisała Maja Frykowska na Instagramie. - Ta nasza "słaba płeć" stała się świadoma swoich możliwości w biznesie poprzez swoją siłę, determinację i świadome zarządzanie karierą. Kobiety dochodzą do stanowisk, które do tej pory były sprawowane przez mężczyzn i z dumą mówią o sobie nie "pani prezes", a prezeska - dodaje Frytka.

Myślicie, że uda jej się zerwać z wizerunkiem "skandalistki z Big Brothera"? 45-letnia Maja Frykowska dziś nie przypomina dawnej siebie.

