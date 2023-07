Zbigniew Woźnicki nie żyje! Działał w programie "Rolnik szuka żony". Wielka żałoba

Małgorzata Foremniak zagrożona tasiemcem?! Zjadła coś, co każdy z nas wkłada do ust. Wszystko widać na nagraniu

Zbigniew Woźnicki był filmowcem, który pracował przy wszystkich edycjach „Rolnik. Szuka żony”, gdzie odpowiadał m.in. za oświetlenie na planie. Jego śmierć jest ciosem dla twórców hitowego programu TVP1.

- Zbyszku, Zbynku...Będziemy za Tobą bardzo tęsknić. Przez te wszystkie lata wniosłeś wiele radości i uśmiechu do naszej ekipy. Twoja chęć do pracy i pomocy zawsze będzie w naszej pamięci. Twoja olbrzymia wiedza na temat historii, jaką się z nami dzieliłeś bardzo nam imponowała, a hasło "O Święta Tereso" dalej brzmi w naszych głowach i sercach i będzie przyświecać pamięci o Tobie. Już wszyscy dobrze wiemy, że "zupa to musi być zupa, a nie jakiś krem." Żegnamy Cię pogrążeni w wielkim smutku. Pozostaniesz w naszych sercach na zawsze. EKIPA ROLNIKA RIP Zbigniew Woźnicki [*] - czytamy w poście umieszczonym na Facebooku.

Zbigniew Woźnicki zmarł 3 lipca i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Ciechanowie. Był oświetleniowcem i asystentem operatora obrazu. Pracował przy takich produkcjach jak: "Baczyński", "Młodzi lekarze", czy "Porwani za młodu".