Zbigniew z "Rolnik szuka żony" ochrzcił synka. Wiemy, jakie imię otrzymał chłopiec

Droga Zbigniewa Kraskowskiego do znalezienia miłości pokazuje, że prawdziwe uczucie można spotkać w internecie. Jego udział w telewizyjnym hicie "Rolnik szuka żony" nie przyniósł mu wymarzonej partnerki przed kamerami. Jednak dzięki popularności zdobytej w produkcji i otwartości na nowe relacje, rolnik odnalazł szczęście u boku kobiety, która ostatecznie została jego narzeczoną, a następnie żoną. Odkąd ogłosił zaręczyny i radosną nowinę o ciąży, sympatycy programu z niecierpliwością wyczekiwali kolejnych informacji z jego życia. Oto najnowsze, radosne wieści!

Zbigniew Kraskowski z "Rolnik szuka żony" poznał partnerkę w sieci. Dzieli ich spora różnica wieku

Zbigniew Kraskowski próbował znaleźć miłość w czwartym sezonie popularnego show emitowanego przez TVP. Niestety, w ramach telewizyjnego formatu "Rolnik szuka żony" mu się to nie udało i finał programu zakończył jako singiel. Los uśmiechnął się do niego dopiero po zakończeniu zdjęć. Swoją wybrankę Olgę poznał w świecie wirtualnym. Między partnerami jest spora różnica wieku – zgodnie z doniesieniami, bohater show TVP ma obecnie 50 lat, natomiast jego ukochana ma 31 lat.

Zbyszek ochrzcił syna i zdradził jego imię

W sierpniu Kraskowski podzielił się z mediami radosnymi informacjami. Okazało się, że jego narzeczona jest w ciąży, a narodziny chłopca przewidziano na koniec stycznia. Para zamierzała połączyć ceremonię ślubną z chrzcinami dziecka, jednak nie ma pewności, czy te plany udało się zrealizować w całości. Pewne jest natomiast to, że uroczystość chrztu już się odbyła. Chłopiec dostał na imię Tymoteusz. Szczęśliwy ojciec pochwalił się tym faktem w mediach społecznościowych, prezentując przy okazji okolicznościowy tort przygotowany specjalnie na to rodzinne święto.

"Nasz Tymek z Panem Jezusem w sercu" - napisał na instastories.

Świeżo upieczonym rodzicom składamy serdeczne gratulacje.

