Zrobił to na jej prośbę… a dziś już nie są razem! Wiśniewski odwróci proces wazektomii?

Ostatnie dni w mediach krążyły informacje o kryzysie w małżeństwie Wiśniewskich. Michał sam poinformował w sieci o rozstaniu z piątą żoną i potwierdził zakończenie związku, prosząc fanów o spokój. Para wychowuje dwójkę wspólnych pociech, a Pola ma także czwórkę dzieci z poprzednich związków. Choć dziś ich drogi się rozeszły, w ubiegłym roku wokalista podjął decyzję, która pokazała, jak daleko był w stanie się posunąć dla ukochanej.

Najpierw wazektomia dla Poli, teraz rozstanie! Wiśniewski podda się rewazektomii?

Michał Wiśniewski w wywiadzie dla portalu Jastrząb Post przyznał, że to Pola była inicjatorką jego wazektomii. Wokalista podkreślił, że sam zabieg jest krótki i mało inwazyjny, jednak dla kobiety odpowiednik byłby o wiele bardziej skomplikowany.

Można odwrócić [przyp.red. wazektomię], ale myślę, że ja już swoje zrobiłem. Mam wspaniałe dzieci i o nie trzeba zadbać. To była propozycja żony, ale ja się na to zgodziłem bez wahania. Więc myślę, że wszystko zależy od partnera - mówił w sierpniu zeszłego roku.

W podcaście "Call Me Mommy" Wiśniewski zdradził szczegóły rozmowy z żoną. Gest ten miał być wyrazem troski o wspólne dzieci i o stabilność rodziny, a nie decyzją wymuszoną presją z zewnątrz.

Dla faceta to jest zabieg. Nie, nie używam viagry. Jestem aktywny seksualnie i chcielibyśmy mieć w tym małżeństwie swobodę. Dla kobiety to jest poważna operacja - podwiązanie jajników. Dla faceta to jest półgodzinny zabieg. (...) Żona mnie po prostu spytała, czy byłbym w stanie to dla niej zrobić. Odpowiedź była bardzo krótka i jasna. Bo dla kobiety to jest bardzo trudny zabieg - wyznał.

Jednak mimo intymnego charakteru decyzji, temat odbił się szerokim echem w mediach, zwłaszcza w kontekście głośnego rozstania. Wiśniewski przyznał, że choć zabieg był dla niego prosty, nigdy nie podejmował decyzji lekko - wszystko odbyło się z pełną świadomością konsekwencji.

Niczego na tym nie straciłem na męskości. To nie jest tak, że dałem sobie tak zrobić ot tak po prostu. Najpierw się dowiedziałem wszystkiego. Wydaje mi się, że to się jej po prostu z mojej strony należało - powiedział Michał.

Czy Michał zdecyduje się odwrócić zabieg wazektomii? Warto dodać, że tego typu zabieg w Polsce kosztuje zazwyczaj od 12 000 zł do ponad 20 000 zł.

