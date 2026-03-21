Michał Wiśniewski szczerze o rodzinie. Prawdę wyjawił w śniadaniówce

Michał Wiśniewski w śniadaniówce Polsatu

Choć dla wielu fanów Michał Wiśniewski jest przede wszystkim barwną postacią polskiej sceny muzycznej, jego życie prywatne od dawna wzbudza ogromne zainteresowanie. Artysta przez lata nie ukrywał, że dzieciństwo nie należało do najłatwiejszych. Podczas wizyty w programie Halo tu Polsat muzyk wrócił wspomnieniami do relacji rodzinnych i tego, jak zmieniały się one na przestrzeni lat. Jak podkreślił, z biegiem czasu nauczył się patrzeć na wiele sytuacji z innej perspektywy, a ważnym krokiem było dla niego przebaczenie rodzicom.

No nie było relacji dlatego, że nie było rodziców. Zostałem zabrany jak miałem 2,5 roku domu dziecka i ja chciałbym od razu powiedzieć, że od 30 lat jeżdżąc na akcję Wiśniewski dzieciom i rozmawiając z dzieciakami, powtarzam, że rodziców ma się tylko jednych i rodzice to są też czyjeś dzieci. Więc nie tłumaczę to, co oni robią w danym momencie, ale oni mają absolutnie prawo sobie nie radzić z życiem, jak każdy z nas popełniają po prostu błędy, tak jak my dzisiaj popełniamy błędy i popełniamy ich całą masę - mówił w programie Wiśniewksi.

Michał Wiśniewski w szczerej rozmowie w śniadaniówce

W rozmowie w studiu artysta przyznał, że dopiero jako dorosły człowiek zaczął rozumieć, jak skomplikowane bywają relacje rodzinne. Z perspektywy czasu zrozumiał również, że każdy człowiek popełnia błędy i mierzy się z własnymi ograniczeniami.

Jak podkreślił, przebaczenie nie oznacza zapomnienia o trudnych doświadczeniach, ale pozwala zamknąć pewien rozdział i iść dalej. Dla Wiśniewskiego był to proces, który trwał latami i wymagał wielu przemyśleń.

Bo tak mówimy będąc otwartym - moja mama zakochała się w moim tacie. Tata pił patologicznie i wciągnął mamę w ten alkoholizm, w związku z czym ona chcąc przebywać z nim i cieszyć się nim jakby automatycznie (przyp. red. weszła w nałóg). Generalnie tak naprawdę no to nie było normalne, to było trudne dla dziewczyny, która po prostu była jakby nie z fajnego normalnego domu, tylko też z rodziny patologicznej. I dzisiaj mimo tego wszystkiego złego co się wydarzyło, moja mama nie obrażę mam nadzieję swoich przyjaciół, bo oni wiedzą, jest ich niewielu, ale wiedzą, że ich bardzo cenię, ale ona jest moim największym przyjacielem. Relacje można było zbudować od nowa, trzeba trochę chcieć i teraz, jeżeli ja jestem trochę skazany na to, żeby żyć z własną matką, ale pytanie, czy skazany ona się czuje potrzebna, ona jest dla mnie wielkim wsparciem i jesteśmy też umówieni, że gdyby ona potrzebowała takiej opieki po prostu 24-godzinnej no to ja nie jestem w stanie jej tego dać i również swoim dzieciom powtarzam, bo to jest coś, co wszystkie moje dzieciaki wiedzą, że ja sobie nie życzę, żeby moje dzieci opiekowały się mną - mówił Michał w Polsacie.

Muzyk mówił także o tym, jak ważną rolę w jego życiu odgrywają dziś dzieci. Ojcostwo sprawiło, że jeszcze bardziej zaczął analizować swoje doświadczenia z przeszłości. Przyznał, że stara się budować z nimi relacje oparte na rozmowie, zaufaniu i obecności.

Michał Wiśniewski wielokrotnie podkreślał, że rodzina jest dla niego dziś jednym z najważniejszych elementów życia. Choć jego biografia pełna jest wzlotów i upadków, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, stara się wyciągać z tych doświadczeń wnioski.

Podczas rozmowy w programie nie zabrakło także refleksji na temat tego, jak zmienia się człowiek wraz z wiekiem. Artysta przyznał, że kiedyś wiele spraw postrzegał w bardziej emocjonalny sposób, natomiast dziś częściej stara się spojrzeć na nie spokojniej i z większym dystansem.

Wiśniewski o nowej piosence. Dla kogo jest ten utwór?

W trakcie rozmowy w studiu Halo tu Polsat Michał Wiśniewski wspomniał także o swojej najnowszej piosence. Artysta zdradził, że utwór już teraz wywołuje wiele emocji i spekulacji wśród słuchaczy, którzy próbują odgadnąć, do kogo jest skierowany i jakie znaczenie kryje się za jego słowami. Jak podkreślił, nie zamierza jednak zdradzać wszystkich szczegółów.

Bardzo zapraszam, bo wszyscy reagują, dlaczego ta piosenka i dla kogo no nic bardziej mylnego nie będziemy dzisiaj mówić o tym, co poeta chciał powiedzieć przez, ale bardzo zapraszam, bo to jest bardzo fajny uczciwy i piękny utwór bardzo ważna i też wyjątkowa piosenka - mówił Wiśniewski w programie.

