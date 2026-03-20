Fani Wiśniewskiego brutalnie go podsumowali! W komentarzach nie mają dla niego litości. Piszą o Poli i dzieciach

Wiśniewski ogłosił rozpad małżeństwa

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska pobrali się niespełna sześć lat temu. I choć wszystko wskazywało na to, że małżonkowie tworzą udane małżeństwo, kilka tygodni temu przestało ono istnieć. Początkowo w mediach pojawiały się pewnego rodzaju podejrzenia. Wszystko jednak stało się jasne w środę, 18.03.2026 r. Wtedy to Michał Wiśniewski zamieścił na Instagramie wideo ze swoim oficjalnym komentarzem dotyczącym jego rozstania z piątą żoną.

Oświadczenia są po to, aby uciąć spekulacje na przyszłość (...). Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz

– poinformował.

Fani nie mają litości dla Wiśniewskiego

Początkowo wierni fani Michała Wiśniewskiego trzymali za niego kciuki i życzyli mu szczęścia. Jednak zaledwie dobę później na YouTubie Michała zadebiutował nowy utwór „Byliśmy... Historia miłości, która była tylko snem”, który wywołał poruszenie w mediach. W napisach końcowych widnieje bowiem napis, że to życie napisało scenariusz do tego utworu. Choć żona nie została w nim wymieniona z imienia, fani nie mają wątpliwości, że utwór powstał z myślą o Poli.

Fani brutalnie go podsumowali lidera ich Troje

W komentarzach pod teledyskiem pojawiła się prawdziwa burza. Fani nie mają litości dla Wiśniewskiego. Twierdzą, że wypuszczenie utworu dzień po ogłoszeniu zakończenia związku to przemyślana akcja marketingowa.

Trochę czuję dysonans. Piosenka piękna, tego nie ujmuję, ale czuję dysonans dlatego, że dosłownie wczoraj zostało ogłoszone przez ciebie, Michale, że się rozstaliście i że będziecie się rozwodzić, a dzisiaj już puszczasz idealnie zrobioną piosenkę ze świetnym teledyskiem. Ja jako odbiorca czuję, że jest to dużo w krótkim czasie, bardzo, i przez to, że jest to w tak krótkim czasie, uważam, że to podchodzi pod jakąś przemyślaną akcję marketingową

– zwróciła się do gwiazdora jedna z fanek.

W komentarzach pojawia się również wątek Poli i ich dzieci. Ludzie ewidentnie starają się wesprzeć kobietę w tym trudnym czasie.

Słabe to, Michał, że wypuszczasz piosenkę o takim tytule dzień po rozstaniu z Polą. Widać, że to rozstanie chcesz skomercjalizować. Tylko w tym wszystkim są wasze dzieci. Lubię twój głos, w wywiadach zdajesz się być taki otwarty i ludzki. Widać, że coś nie gra

– dodała kolejna osoba.

Większość osób pisze: „trzymaj się, Michał”, a ja bardzo współczuję Poli i małym dzieciom, nie Michałowi. Za chwilę będzie znów szczęśliwy i zakochany

– czytamy.

