Zbigniew Zamachowski po rozstaniu z Gabrielą Muskałą wybrał się na zakupy. W koszyku miał sałatkę i alkohol

Co za reakcja!

Co za stylizacja!

Ukochany Lanberry przed laty omal nie zwyciężył "The Voice of Poland". Przegrał jedynie z Matuszem Ziółko

Dwa miesiące temu oficjalnie zakończyło się małżeństwo aktora z Moniką Richardson (51 l.). Nic dziwnego, że media obiegła informacja, że gwiazdor planuje ślub z nową ukochaną. Tak przynajmniej twierdzi znajomy pary, cytowany przez jeden z tygodników.

- Jak się zakocha, od razu dąży do sformalizowania związku, wierząc, że to na zawsze. Kiedy udało mu się zamknąć drzwi za poprzednim życiem, chce rozpocząć kolejny etap. Z Gabrysią świetnie się dogadują, a ich uczucie wciąż kwitnie, już czwarty rok - miał powiedzieć. Muskała nie chciała komentować tych rewelacji. - Odpowiem, że nie komentuję niczego - skwitowała krótko w rozmowie z Pudelkiem.

Nie zmienia to faktu, że z Zamachowskim tworzą niezwykle udany związek w którym świetnie się uzupełniają. Na początku tego tygodnia pojawili się na warszawskim Wilanowie. Kiedy się rozstawali, obdarowywali siebie pieniędzmi, posyłali sobie buziaki, czym rozczulili przechodniów. W oczekiwaniu na ukochaną, Zbyszek udał się do sklepu spożywczego, gdzie zakupił gotową sałatkę, sok oraz małą butelkę wódki. Ciekawe, czy to na wspólny, romantyczny wieczór? Zrobiło się zimno, można się więc rozgrzać.