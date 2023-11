Sensacyjne wieści z rodziny Zbigniewa Zamachowskiego! Aktor już tego nie ukrywa

Zbigniew Zamachowski żony, dzieci

Zbigniew Zamachowski często - mimowolnie - dostarcza mediom tematów. Zazwyczaj jednak chodzi o jego związki damsko-męskie. Wielkim echem odbiło się jego rozstanie z Moniką Richardson, a później relacja z Gabrielą Muskałą. Przed ślubem z byłą dziennikarką TVP aktor był żonaty z dwoma kobietami: Anną Komornicką i Aleksandrą Justą. Z pierwszą Zbigniew Zamachowski nie ma dzieci, za to z drugą ma aż czwórkę: Marię (29 l.), Antoniego (26 l.), Tadeusza (24 l.) i Bronisławę (22 l.). O dzieciach gwiazdora raczej rzadko się pisze. Teraz jednak sam Zbigniew Zamachowski w 'Dzień dobry TVN" przekazał sensacyjne informacje o młodszym synu, czyli Tadeuszu. Okazało się, że młody mężczyzna wyjechał daleko z Polski.

Syn Zbigniewa Zamachowskiego wyjechał do Australii. Nie wiadomo, kiedy wróci

Dziennikarze "Dzień dobry TVN" spytali Zbigniewa Zamachowskiego o to, czy spotka się ze wszystkimi swoimi dziećmi jednocześnie. Wtedy właśnie aktor zdradził sensacyjną wiadomość o Tadeuszu. - Obecnie nie jest możliwe, żebyśmy spotkali się w komplecie, ponieważ mój syn, dziecko nr 3, Tadeusz, parę miesięcy temu wyjechał do Australii. Prawdę powiedziawszy ani my, ani on nie wie, kiedy tak naprawdę wróci - wyjawił Zbigniew Zamachowski. Co robi syn aktora w kraju kangurów? Gwiazdor odpowiedział bardzo tajemniczo. - Szuka szczęścia. Żyje i chyba całkiem fajnie mu to idzie. Kibicujemy mu wszyscy. Spotykamy się pod jego nieobecność we trójkę - dodał znakomity artysta i były mąż Moniki Richardson.

Zobacz naszą galerię: Odebrało nam mowę, gdy zobaczyliśmy, jaką przemianę przeszedł Zamachowski. Nie przypomina samego siebie!