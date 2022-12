Zborowska zapytana o konflikt z Rubik! Nie gryzła się w język

Co o niej wiemy?

Zofia Zborowska nie ustaje w promocji własnej osoby w social mediach i regularnie utrzymuje kontakt z obserwatorami. W przypadku gwiazdy można zauważyć tendencję do częstszego udzielania odpowiedzi na pytania fanów na Instagramie, niż rozmawianiu z dziennikarzami. Niemniej, córka Marii Winiarskiej (71 l.) i Wiktora Zborowskiego (71 l.) cieszy się sporą popularnością i, jak pokazała ostatnia sytuacja, nie boi się poruszać nawet tych nieprzyjemnych tematów.

Zofia Zborowska zapytana o konflikt z Agatą Rubik! Nie gryzła się w język

Kiedy Zofia Zborowska przeprowadziła się wraz z mężem do podwarszawskiego domu, została sąsiadką Agaty Rubik i jej rodziny. Panie wrzucały wspólne relacje do sieci, spotykały się na lunche, piły razem kawę i dzieliły się życiowymi przemyśleniami. W pewnym momencie coś je jednak poróżniło i przestały spędzać razem czas. Wierni fanki aktorki dostrzegli, że krąg jej znanych znajomych się zawęził, dlatego zaczęli dopytywać, co się stało.

- Agata nigdy nie była moją przyjaciółką. I nigdy nie będzie - napisała na InstaStories Zborowska, odpowiadając na jedno z pytań ciekawskiego obserwatora.

Pudelek postanowił donieść o wypowiedzi aktorki Agacie Rubik. Była modelka przyznała, że "nie ma w zwyczaju wypowiadania się na temat znajomych", pozdrawiając wszystkich i życząc szczęśliwego 2023 roku.

Jesteście w szoku? Warto dodać, że Zofia Zborowska nigdy nie ukrywała, z którymi gwiazdami dobrze spędza jej się czas. Jej bliskimi koleżankami są chociażby Olga Frycz (36 l.), Maja Bohosiewicz (32 l.) czy Aleksandra Domańska (33 l.).