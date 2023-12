Rozsierdzona Koroniewska na Instagramie: „Miarka się przebrała”. Żąda przeprosin. Zagroziła sądem

Ela Romanowska pokazała zdjęcie z Ewą Wachowicz. W tych stylizacjach wyglądają jak siostry. Co za kolor!

Joanna Korniewska ma ostatnio sporo powodów do stresu. W tym przedświątecznym czasie najpierw czekała na pilne wieści z prokuratury, które ostatecznie okazały się dla niej i jej męża korzystne. Teraz sama zapowiada wystąpienie na drogę sądowa. Jedna z fanek przysłała jej przykład wątpliwej reklamy, w której wykorzystano twarz aktorki do promowania zabiegów chirurgii estetycznej. A przypomnijmy, że celebrytka jest bardzo zdecydowaną przeciwniczka tego typu ingerencji w urodę.

Rozsierdzona Koroniewska grzmi na Instagramie: "Tym razem miarka się przebrała"

"Rozumiem, że wzbudzam różne emocje - te pozytywne i negatywne. Przyzwyczaiłam się już do krytyki dotyczącej mojego wyglądu. Ale nadal pojąć nie mogę jak bezkarnie, chamsko i PUBLICZNIE można sugerować komuś, że NIE dba o siebie wystarczająco, bo nie korzysta wystarczająco z „osiągnięć” medycyny estetycznej. Czy naprawdę wszyscy musimy iść w tę stronę ?!! Mam prawo wyglądać tak jak chcę! I starzeć się tak jak chcę!" - piekli się na Instagramie.

Obok wpisu zamieściła to reklamowe dzieło. Zawiera ono dwa zbliżenia twarzy Joasi, z nieudolnie zasłoniętymi oczami i podpisem sugerującym, że to efekty niepoddawania się temu, co oferuje dzisiejsza medycyna estetyczna. Przewrotnie nieprawdaż?

"Jestem odporna na krytykę, także ze względu na mój wygląd, ale ta publikacja, do tego z tymi nieudolnymi paskami, jak u przestępców, będąca reklamą działalności tej Pani, przekroczyła wszelkie granice. I tym razem miarka się przebrała. W czasach promowania samoakceptacji, różnorodności, walki z bodyshamingiem, taka sytuacja nie mieści się w głowie!(...) Ageizm? Mówi to coś Pani?"

Swój wpis Joanna Koroniewska zakończyła jednoznacznym stwierdzeniem, że z autorką "reklamy" spotka się sądzie. Bezprawne wykorzystanie czyjegoś wizerunku jest bowiem karalne. "Chyba, że z pokorą i zrozumieniem mnie przeprosi' - dodała na koniec.