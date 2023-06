Zdębieliśmy, gdy dowiedzieliśmy się, kim był ojciec Macieja Kurzajewskiego. Piękna karta

Martyna Kupczyk przyznała, że "Nasz nowy dom" ma problemy. Coraz mniej zgłoszeń do programu! "Chcemy cały czas pomagać"

Czesław Kurzajewski (+74 l.) ma piękną kartę polityczną. Był opozycjonistą antykomunistycznym, należał do "Solidarności" i był posłem na Sejm po słynnych wyborach z czerwca 1989 roku. Dwa lata później wycofał się z polityki. W czasie stanu wojennego ojciec Macieja Kurzajewskiego został zwolniony z pracy w tygodniku „Kaliski Włókniarz”, gdzie był sekretarzem redakcji i zastępcą redaktora naczelnego.

W 1979 roku ukończył Zaoczne Zawodowe Studium na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako zaopatrzeniowiec w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz”, był korespondentem prasy i radia oraz kaletnikiem w Spółdzielni Inwalidów „Pokój” w Kaliszu. Jako publicysta związany był także z dwutygodnikiem WSK-PZL „Delta” w Kaliszu.

Gdy zmarł po ciężkiej chorobie, wspominała go jego synowa. - Zawsze mnie wspierał i wierzył we mnie. Kibicował przy doktoracie, pytał kiedy byłam smutna, śmiał się z moich wygłupów i kochał szalenie Franka i Julka. TO BYŁ WSPANIAŁY, MĄDRY MĘŻCZYZNA. Trudno pogodzić się z tym, że los tak szybko zabiera radość i szczęście, ludzi i relacje - pisała w trudnym momencie Paulina Smaszcz.

Mama partnera Katarzyny Cichopek

75-letnia Teresa Kurzajewska choruje na zaawansowaną cukrzycę i potrzebuje całodobowej opieki, dlatego też Maciej Kurzajewski mieszka z nią na co dzień - czytamy w mediach. Prezenter TVP ma także jeszcze dwie siostry, jedną starszą o rok, Małgorzatę Kurzajewską-Zarinah (dziennikarka i pilot wycieczek po Izraelu) oraz drugą młodszą o 9 lat.

