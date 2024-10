Katarzyna Dowbor przez lata była gospodynią programu "Nasz nowy dom", a obecnie jest gwiazdą TVP, gdzie prowadzi "Pytanie na śniadanie".

Jakiś czas temu Katarzyna Dowbor opublikowała w sieci archiwalne zdjęcie z dnia swojej matury. Fotografia sprzed 47 lat wzbudziła ogromne zainteresowanie i szybko zaczęła krążyć w mediach społecznościowych, stając się tematem licznych artykułów. Na zdjęciu widać młodą, pełną energii Katarzynę Dowbor, której wygląd robi piorunujące wrażenie. Musicie to zobaczyć na własne oczy.

Naturalny wdzięk i pewność siebie Dowbor były już wtedy widoczne. Zdjęcie wywołało lawinę pozytywnych reakcji, udowadniając, jak silną więź dziennikarka ma ze swoimi fanami, którzy cenią ją nie tylko za zawodowe osiągnięcia, ale także za autentyczność i szczerość.

Zdębieliśmy na widok tego, jak Katarzyna Dowbor wyglądała na maturze. Zdjęcie sprzed 47 lat robi furorę

Katarzyna Dowbor zdawała maturę 47 lat temu. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" ukończyła V LO im. Jana Pawła II w Toruniu. Co ciekawe, mimo że w tym samym mieście rozpoczęła studia, to jednak ostatecznie musiała je porzucić. Wtedy przeniosła się do Warszawy. Tam kontynuowała edukację i stawiała swoje pierwsze kroki w świecie dziennikarstwa, które z czasem stało się jej pasją i profesją. To właśnie w stolicy zdobywała doświadczenie, które zaowocowało bogatą karierą telewizyjną.

Zdjęcie z czasów matury, które Katarzyna Dowbor opublikowała na Instagramie, jest prawdziwą podróżą w czasie. Fani mogą zobaczyć, jak prezentowała się ich ulubiona dziennikarka na progu dorosłości. Pełna wdzięku, pewna siebie i z uśmiechem, który do dziś jest jej znakiem rozpoznawczym – taka była młoda Katarzyna Dowbor. Zdjęcie znajdziecie pod galerią.

i Autor: Instagram; Katarzyna Dowbor Zdębieliśmy na widok tego, jak Katarzyna Dowbor wyglądała na maturze. Zdjęcie sprzed 46 lat robi furorę

