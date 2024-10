Katarzyna Dowbor zdradza, jakie naprawdę są relacje wewnątrz TVP. Bez ściemniania!

Katarzyna Dowbor po ponad 10 latach wróciła do TVP

Katarzyna Dowbor po tym, gdy w 2013 roku zakończyła pracę w TVP, znakomicie odnalazła się w Polsacie, gdzie przez 10 lat była prowadzącą program "Nasz nowy dom". Wydawało się, że produkcja bez legendarnej prezenterki nie ma sensu, a jednak Edward Miszczak postanowił zaryzykować i podziękować Katarzynie Dowbor za długoletnią współpracę. Jej miejsce zajęła Elżbieta Romanowska, znana m.in. z serialu "Ranczo". Dyrektor programowy telewizji Polsat swojej decyzji nie żałuje i uważa, że nowa prowadząca znakomicie sprawdziła się jako gospodyni formatu "Nasz nowy dom". Zakończenie kariery w Polsacie ostatecznie Katarzynie Dowbor wyszło chyba na dobre. Powróciła bowiem do swojego zawodowego "domu", czyli TVP, i ponownie została jedną z prowadzących program "Pytanie na śniadanie".

Katarzyna Dowbor bez ściemniania o relacjach w ekipie programu "Pytanie na śniadanie" w TVP

Zaskoczeniem było to, kogo legendarnej prezenterce TVP przydzielili do pary. Partnerem Katarzyny Dowbor na wizji został Filip Antonowicz, który jest młodszy od niej o 25 lat. Mimo różnicy wieku między dziennikarzami jest tzw. flow. A jakie generalnie panują relacje w ekipie śniadaniówki TVP? Katarzyna Dowbor bez ściemniania zdradziła, jak to naprawdę wygląda.

Jest naprawdę fajny, młody zespół, który bardzo chce zawalczyć o swoje miejsce pracy, chce zrobić z tego fajny, dobry program. Bardzo nam się dobrze współpracuje, bardzo się fajnie dogadują między sobą osoby, które ten program prowadzą, więc my się lubimy. Bardzo się cieszę, że mamy i najstarszą osobę, która będzie występowała w naszym programie, ale też tego najmłodszego – Tymka, który jest przeuroczy. To świadczy o tym, że my jesteśmy dla każdego widza, nie tylko dla tego 40 plus czy 16 plus

- wyjawiła słynna prezenterka w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle. Zwróciła się też z apelem do widzów.

Drodzy państwo, będzie dobrze, tylko nas oglądajcie

- zapewniła.

