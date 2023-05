i Autor: AKPA, instagram Małgorzata Socha, tata

Bywał bardzo surowy

Zdębieliśmy po dowiedzeniu się, kim był tata Małgorzaty Sochy. To, jak traktował córkę, może budzić kontrowersje

Małgorzata Socha (43 l.) to jedna z najpopularniejszych aktorek w Polsce. I choć jej życie zawodowe jest na świeczniku z racji wykonywanej pracy, to niewiele osób wie, jak wygląda jej życie prywatne. Okazuje się, że jej tata, śp. Jerzy Socha (+85 l.), miał z nią bardzo dobrą relację, mimo że to, jak traktował córkę w przeszłości, może budzić kontrowersje. Kim jest tata Małgorzaty Sochy, Jerzy Socha? To może niejednego zaskoczyć.