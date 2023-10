Zdębięliśmy! Allan Krupa chciał przejść na ISLAM! "W Koranie jest dużo fajnych lekcji"

Co im się stało?

Allan Krupa coraz mocniej zaznacza swoją obecność w mediach. W ostatnim czasie odniósł wiele zawodowych sukcesów, a media rozpisywały się o jego związku z influencerką. Syn Edyty Górniak bardzo ochoczo udziela wywiadów. W ostatniej rozmowie z "Żurnalistą" muzyk otworzył się na temat swojej wiary. Jak się okazuje, Allan rozważał, aby zmienić wyznanie i zostać muzułmaninem. Zobaczcie, co go do tego przekonało!

Allan Krupa chciał został muzułmaninem? Tak mówił o Koranie

Niedawno Allan Krupa udzielił odważnego wywiadu u popularnego "Żurnalisty". Podczas rozmowy padł temat wyznania. Artysta zadziwił wszystkich, kiedy wyznał, że myślał, aby przejść na Islam. W tej religii dostrzegł pewne zalety.

- Myślałem, żeby zostać muzułmanem. Wiem, że się śmiejesz teraz, ale miałem przez chwilę taką myśl. Znaczy, od razu nie podjąłbym pochopnie takiej decyzji, tylko musiałbym przeczytać Koran najpierw i to ze trzy razy, żeby zrozumieć na pewno. Ale miałem taką myśl, ale to tylko jakby… nie ze względu, żeby czcić kogoś, tylko z tego co słyszałem, w Koranie jest dużo takich fajnych lekcji, które mogłyby mi się przydać w życiu i po prostu sporo mógłbym się nauczyć z tej książki – przyznał Allan Krupa w rozmowie z "Żurnalistą".

