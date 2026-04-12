Zdobyła Manaslu i Mount Everest w bardzo młodym wieku. Kim jest Zoja Skubis?

Zoja Skubis buduje ogromne zasięgi w internecie, łącząc działalność influencerską z realizacją ekstremalnie wymagających przedsięwzięć. Prawie 21-letnia podróżniczka systematycznie relacjonuje w wirtualnej przestrzeni swoje wyprawy oraz nietuzinkowe projekty, gromadząc wokół siebie wielotysięczną i bardzo zaangażowaną społeczność.

Zoja Skubis podbija TikToka. Jej ekstremalne wyzwania śledzą tysiące osób

Choć w maju Zoja Skubis będzie obchodzić dopiero 21. urodziny, już teraz zyskała ogromny rozgłos jako prężnie działająca w sieci twórczyni. Na platformie TikTok na bieżąco pokazuje swoje życie, dalekie wyjazdy oraz zmagania ze sportowymi barierami. Publikowane przez nią materiały stanowią unikalne połączenie luźnego lifestyle'u z ambitnymi celami, mocno odstając od typowego, internetowego przekazu innych influencerów.

Na liście zrealizowanych już przez nią pomysłów widnieje chociażby przemierzenie Singapuru na rolkach. Młoda Polka ma również za sobą udział w morderczym półmaratonie zorganizowanym w strefie podbiegunowej, gdzie musiała zmagać się z potwornie niskimi temperaturami, spadającymi do minus 40 stopni Celsjusza.

Rodzinna tragedia Zoi Skubis. Ojciec zaraził ją miłością do gór

Zainteresowanie wysokogórskimi ekspedycjami Zoja przejęła od najbliższych. Wielokrotnie zaznaczała, że to właśnie ojciec zaszczepił w niej tę trudną pasję. Kiedy dziewczyna liczyła ledwie 14 lat, mężczyzna zginął tragicznie w trakcie wspinaczki w paśmie Kaukazu, co stanowiło dla niej niewyobrażalnie bolesny cios.

Pomimo, że dane mi było spędzić z tatą tylko 14 lat, zawdzięczam mu bardzo wiele. To od taty otrzymałam pasję, wytrwałość i ogromne pokłady miłości do świata. Mojego taty nie ma już obok, jednak pewna jego część żyje razem ze mną. O tą część siebie zawzięcie dbam, dlatego gdy ktoś spyta, jaki był mój tata, odpowiem, że dokładnie taki jak ja. Kocham Cię od 19 lat, kochać Cię będę, gdy zrównamy się już wiekiem, a nawet, gdy razem z moją 42 wiosną stanę się starsza od Ciebie. Niezmiennie tęsknię i wierzę, że z dumą spoglądasz na mnie z góry, tato.

Takie niezwykle poruszające słowa podróżniczka opublikowała 23 czerwca 2024 roku za pośrednictwem profilu na Instagramie. Bolesna utrata rodzica nie sprawiła, że dziewczyna porzuciła swoje zainteresowania. Stało się zupełnie odwrotnie – ambitna Polka wciąż kroczy obraną wcześniej ścieżką, wyznaczając sobie coraz to nowsze i trudniejsze cele wspinaczkowe.

Zoja Skubis na Manaslu. Pierwszy wielki triumf himalaistki

Prawdziwy przełom w jej sportowym życiorysie nastąpił podczas spektakularnej ekspedycji na Manaslu, szczyt wznoszący się na wysokość 8163 m n.p.m., który plasuje się w ścisłym gronie najwyższych wzniesień na kuli ziemskiej. Swoim gigantycznym triumfem podzieliła się za pośrednictwem platform społecznościowych, pisząc:

Najmłodsza Polka na 8k! Udało się! Wczoraj o 05:09 stanęłam na szczycie Manaslu (…) Za mną cały rok przygotowań, trzy tygodnie siedzenia w base campie i czterodniowy atak szczytowy.

Ten niebywały wyczyn sprawił, że przed młodą zawodniczką otworzyły się zupełnie nowe horyzonty i możliwości podejmowania kolejnych, ekstremalnych projektów.

Mount Everest u stóp Zoi Skubis. Historyczny wyczyn młodej Polki

Zwieńczeniem dotychczasowych starań było wejście Zoi Skubis na sam szczyt Mount Everestu, dzięki czemu zapisała się w annałach jako najmłodsza obywatelka naszego kraju z takim osiągnięciem. To właśnie to historyczne wejście zagwarantowało jej potężny skok popularności, wykraczający daleko poza internetowe ramy i wprowadzający ją na salony profesjonalnego środowiska wysokogórskiego.

Wejście na "Dach Świata" wymagało od influencerki wielu miesięcy morderczych treningów fizycznych, żelaznej dyscypliny oraz wykorzystania szerokiej wiedzy, którą sukcesywnie gromadziła podczas swoich poprzednich, równie wymagających ekspedycji.

Dla większości ludzi stanięcie na szczycie Ziemi byłoby ostatecznym spełnieniem wszelkich życiowych celów, ale Zoja Skubis absolutnie nie zamierza osiąść na laurach. Jej nieustanna energia udowadnia, że wspinaczka to dla niej nie jest pojedynczy epizod, lecz prawdziwa i rozpisana na lata filozofia życia, która z pewnością zaowocuje jeszcze niejednym niezwykłym projektem.