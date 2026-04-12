Dominika Tajner przeszła spektakularną metamorfozę. Schudła niemal 50 kg i otwarcie mówi o poprawkach

Dominika Tajner zmieniła się nie do poznania - zrzuciła niemal 50 kilogramów i dziś otwarcie mówi nie tylko o odchudzaniu, ale też o wsparciu, jakie znalazła w medycynie estetycznej. Choć przez lata jej nazwisko pojawiało się głównie w kontekście związku z Michałem Wiśniewskim, dziś wyraźnie próbuje budować własną historię.

Niedawno można ją było podziwiać w programie "Królowa przetrwania", przy okazji którego udzieliła kilku interesujących wywiadów. W jednej z ostatnich rozmów opowiedziała m.in. o zabiegach medycyny estetycznej.

Dominika Tajner opowiedziała o poprawianiu urody

Za metamorfozą Dominiki Tajner kryje się coś więcej niż tylko chęć poprawy wyglądu. Była żona Michała Wiśniewskiego przyznaje, że jeszcze niedawno zmagała się z bardzo niskim poczuciem własnej wartości.

Przy wadze zbliżonej do 100 kilogramów przestała czuć się swobodnie - do tego stopnia, że unikała ludzi i publicznych wyjść. Jak sama wyznała w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem:

Ostatnie moje ważenie to było 97 kg, a myślę, że mogłam stówkę dobić. (…) Ja nigdzie nie wychodziłam, nawet jak wychodziłam z partnerem, mieliśmy zaproszenie na jakiś bal, to ja zostawałam w pokoju, a on szedł sam, no bo nie chciałam się pokazywać. Źle się ze sobą czułam.

Dziś opowiada o tym spokojnie, ale nie ukrywa, że był to dla niej bardzo trudny czas.

Dominika Tajner schudła dla zdrowia, nie tylko dla wyglądu

Moment przełomowy przyszedł wtedy, gdy postanowiła zawalczyć przede wszystkim o zdrowie. I to właśnie ono - jak podkreśla - było największą motywacją. Efekty są wyraźne. Dziś waży około 55 kilogramów i regularnie kontroluje wyniki badań, które - jak mówi - są bardzo dobre.

To nie było założenie, że ja chcę ważyć tyle czy tyle, tylko po prostu musiałam coś zrobić, zawalczyć o siebie, o swoje zdrowie. (…) Dziś jestem zdrowiuteńka, nic mi nie jest, badam się regularnie co 8 tygodni

- mówiła Dominika Tajner w Świecie Gwiazd.

Tajner korzysta z medycyny estetycznej

Tajner nie próbuje też tworzyć wrażenia, że wszystko zawdzięcza wyłącznie diecie i determinacji. O zabiegach mówi otwarcie.

Ja bardzo kocham medycynę estetyczną. Ja to mówię wszem wobec. Mam 47 lat, mam do tego pełne prawo

- wyznała w wywiadzie.

Przyznaje, że korzysta m.in. z botoksu i stymulatorów tkankowych i nie widzi w tym niczego kontrowersyjnego. Traktuje to jako coś naturalnego - szczególnie w swoim wieku. Nie wyklucza też, że w przyszłości zafunduje sobie lifting. Zaznacza przy tym, że nie ingerowała we wszystko. Nie zmieniała rysów twarzy, a jej zęby są naturalne, jedynie delikatnie skorygowane.

