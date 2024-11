Zdradzamy! Majka Jeżowska wcale tak się nie nazywa! Wygadała się o zmianie danych

Córka Jerzego Stuhra wspomina ojca. "Lekarze walczyli o niego do ostatnich chwil"

Majka Jeżowska bawi kolejne pokolenie Polaków swoimi piosenkami dla dzieci, a ostatnio także o miłości. Teraz gwiazda walczy o Kryształową kulę, podbijając swoją odwagą i odważną choreografią w 15. edycji "Tańca z gwiazdami”. Partneruje jej znany tancerz Michał Danilczuk i widać wyraźnie, że bardzo się polubili. Widzom podobają się występy Majki jeżowskiej tak bardzo, że pomimo różnych, czasem niskich ocen od jurorów, para z odcinka na odcinek swobodnie przechodzi dalej. W najbliższą niedzielę, 3. listopada wokalistka zatańczy w ćwierćfinale.

Jeżowska musiała się przyznać

Nic dziwnego, że Majka Jeżowska jest obecnie rozchwytywana przez media i często udziela wywiadów. I właśnie przy tej okazji, na portalu "Pomponik.pl" poruszono temat prawdziwych personaliów artystki. I okazało się, że Majka Jeżowska nie jest Majką Jeżowską! Jak to możliwe?

Na jaw wyszło, że gwiazda 15. edycji "Tańca z gwiazdami" posługuje się pseudonimem. Jeżowska przyznała się do tego. W dokumentach ma wpisane swoje prawdziwe imię. "Majka" Jeżowska urodziła się jako Maria.

Ja jestem Maria. Nie, że mi się to imię nie podoba, ja się czuję Majką, a nie Marią. Maria dla mnie to jest poważna kobieta. A ja w szkole, w domu już byłam Majka, wszyscy do mnie tak mówili koledzy, koleżanki i tak zostało.

"Nie mam czasu, tańczę teraz"

Czy Majka Jeżowska, przyzwyczajona do swojego pseudonimu zdobędzie się na urzędową procedurę zmiany imienia we wszystkich dokumentach i oficjalnie stanie się Majką? W wywiadzie dla "Pomponika.pl" została o to zapytana i odpowiedziała krótko:

- Nie wiem, czy ja to zrobię, nie mam czasu, tańczę teraz.

Sama urzędowa zmiana imienia nie jest skomplikowana. W tym celu należy złożyć do urzędu właściwy wniosek z uzasadnieniem. Jeżowska takowe ma - wszyscy ją znają i kojarzą jako Majkę, więc Maria jest już dawno nieaktualna. Ale w przypadku takiej zmiany wokalistka musiałaby wymienić wszystkie dokumenty, co jest czasochłonne. Może jak zdobędzie Kryształową Kulę Jeżowska znajdzie na to czas?

