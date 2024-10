Maria Dębska starała się o pracę u Krystyny Jandy

Krystyna Janda to nie tylko jedna z najlepszych polskich aktorek, lecz także prawdziwy wulkan energii. Bez pracy żyć nie może. Nawet w dniu, w którym złamała nogę, wystąpiła na scenie. Oprócz tego Krystyna Janda od czasu do czasu angażuje się w ważne sprawy społeczne i polityczne. Pojawiła się na przykład na Marszu Miliona Serc zwołanym przez Donalda Tuska tuż przed wyborami parlamentarnymi 2023. Oczkiem w głowie Krystyny Kandy jest jej Teatr Polonia. O tym, by tam grać, marzy wiele młodych aktorek. Wśród nich była m.in. Maria Dębska, która dziś jest wielką gwiazdą. Sławę przyniosła jej m.in. rola Kalina Jędrusik w filmie "Bo we mnie jest seks". Zanim do tego doszło, starała się o pracę u Krystyny Jandy. Odważnie postanowiła wprost spytać o to słynną aktorkę. Ta potraktowała ją nieco osobliwie.

Tak przez lata zmieniała się Krystyna Janda - zdjęcia prezentujemy w galerii pod artykułem

Tak Krystyna Janda potraktowała młodziutka Marię Dębską

Wspominała o tym w podcaście Natalii Szymańczyk. Maria Dębska była świeżo po skończeniu łódzkiej filmówki (dyplom odebrała w 2017 roku). Wybrała się na jeden z spektakli do Teatru Polonia.

Do Krystyny Jandy sama podeszłam, jak skończyłam szkołę. Przyszłam na jej spektakl, podeszłam do niej po przedstawieniu i powiedziałam: "Pani Krystyno, kocham panią, chciałabym u pani pracować". I pani Krystyna powiedziała: "Aha, fajnie, dzięki". I poszła

- zdradziła gwiazda filmu o Kalinie Jędrusik. Wydawało się, że na tym relacje obu pań się zakończą. Niespodziewanie jednak rok później Krystyna Janda zadzwoniła do Marii Dębskiej z... propozycją pracy. Młoda aktorka miała w pamięci pierwsze spotkanie, ale nie wspomniała o nim ani słowem.

Nie pytałam jej, bo było mi głupio

- wyjaśniła Dębska. Widać, że słowa Krystyny Jandy sprzed lat ciągle w niej siedzą. Urazy chyba jednak nie żywi. Mało tego, już po tym incydencie w rozmowie z "Vivą" rozpływała się nad swoja idolką.

Kocham Krystynę Jandę. Za to, że jest odważna, że jest szalona, za to, że jest taka, jaka chce być. I kropka

- zaznaczyła aktorka.

