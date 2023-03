Niepokojące wieści o stanie zdrowia byłej żony Englerta. To, co zrobił aktor, powala!

Aleksandra i Michał Żebrowscy spełniają się w roli rodziców trzech synów oraz kilkumiesięcznej córki. Małżeństwo jest również bardzo aktywne w kwestiach społeczno-politycznych, często krytykując działania aktualnej władzy. W najnowszym wywiadzie celebrytki również nie brakowało gorzkich słów, ale tym razem pod adresem Kościoła, który w ostatnich latach jest bardzo upokarzany.

Aleksandra Żebrowska atakuje Kościół: "Podzielił, upokorzył i wykluczył"

Ostatnio ukazał się wywiad Aleksandry Żebrowskiej, którego udzieliła magazynowi "Elle". Podczas rozmowy opowiedziała o swojej wierze w Boga oraz praktykowaniu wiary. Wprost przyznała, że wychowywała się w katolickiej rodzinie, jednak jej światopogląd zmienił się pod wpływem decyzji, jakie w ostatnim czasie podejmuje Kościół. Właśnie dlatego jej dzieci nie przyjęły sakramentu chrztu świętego.

- To był czas, gdy Kościół zajmował stanowisko w naprawdę ważnych sprawach - pedofilii, in vitro, aborcji, migrantów. Miał szansę pojednać ludzi, pokazać, na czym polega miłosierdzie, co oznacza dobro i wspólnota według chrześcijańskich wartości. A zrobił coś dokładnie odwrotnego: podzielił, upokorzył i wykluczył. Nie chcieliśmy kierować dzieci do instytucji, z której stanowiskiem się radykalnie nie zgadzamy, a wręcz się go wstydzimy.

Mama czwórki dzieci nie zgadza się z praktykami przedstawicieli Kościoła, którzy angażują się w sprawy polityczne, czy krytykują kobiety, które spełniają marzenia o założeniu rodziny dzięki metodzie in vitro.

Myślicie, że duchowni zmienią kiedyś nastawienie, a Żebrowska będzie chciała, by jej dzieci przyjęły sakrament chrztu świętego? W dobie ostatnich informacji ws. tuszowania pedofilii przez kardynała Karola Wojtyłę, szanse są raczej znikome.