Zenek Martyniuk potwierdza! Sensacyjna wiadomość o Danielu. Wiadomo też, co z dzieckiem

Miał być hit, a jest wielka klapa! Znamy wyniki oglądalności "TzG", "You Can Dance" i innych programów. Kto wypadł najgorzej?

Daniel Martyniuk awantury

Daniel Martyniuk przez lata pakował się w różne mniejsze i niestety także większe problemy. Gdy po hotelowej awanturze, w którą wdał się w sylwestrową noc 2023/2024, zrobiło się o nim ciszej, wydawało się, że syn Zenka Martyniuka się uspokoił. Niestety na początku grudnia Daniel Martyniuk znów o sobie przypomniał w fatalnym stylu. Na specjalnym nagraniu w mediach społecznościowych syn legendy disco polo zwrócił się do ojca w okropny sposób.

Cześć kochany tatusiu. Życzę ci więcej takich (...) koleżków (...) wszyscy, którzy na tobie zbijają hajs i tej całej reszty nie, a o synu zapominasz... Kocham cię tatusiu... Pozdrawiam cię!!! Dawaj jeszcze innym wszystkim, żeby wszyscy mieli super, tylko twój własny syn nic nie miał. Dawaj jeszcze... F**k you!

- mówił pobudzony Daniel Martyniuk. Na te słowa zareagowała jego matka, która wprost nazwała syna "ćpunem". Sam Zenek Martyniuk trzymał się raczej na uboczu rodzinnej awantury. W międzyczasie wyszło też na jaw, że obecna żona Daniela - Faustyna - jest z nim w ciąży. Teraz artysta przekazał sensacyjne wiadomości o synu. Zenek potwierdza, że Daniel się "ogarnął".

Zenek Martyniuk o synu. Daniel Martyniuk się ogarnął. "Teraz już jest grzeczny, poukładany, ustatkowany"

Dla wielu osób to prawdziwy szok. W końcu nawet spora część ludzi przychylnie nastawionych do rodziny Martyniuków, straciła już chyba nadzieję na to, że Daniel Martyniuk wyjdzie na prostą. A jednak!

Daniel się naprawdę ostatnio ogarnął. Teraz już jest grzeczny, poukładany, ustatkowany. Z tych gór to codziennie do mnie dzwonił. Był na Słowacji, bo zimą nie miał czasu. Faustyna to nie może i nie jeździła. A Daniel to na desce zjeżdżał z takich tras, że tylko go ostrzegałem przed kontuzją

- zdradził Zenon Martyniuk w rozmowie z Shownews.pl. Muzyk przekazał też informacje o dziecku. Płeć jeszcze nie jest znana, ale - jak mówi Zenek - dla niego "to bez różnicy".

Na razie nie wiem, czy to będzie chłopak czy dziewczynka, ale dla mnie to bez różnicy. Oby tylko zdrowe się urodziło. To będzie jakoś w miesiącach letnich. Pierwsza nasza wnuczka Laura ma już 6 lat i w ubiegłym roku była u nas na wakacjach. Teraz gromadka się powiększy

- cieszy się lider zespołu Akcent.

W galerii prezentujemy zdjęcia Martyniuków

Sonda Słuchasz Zenka Martyniuka? TAK NIE