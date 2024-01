Zenek Martyniuk śpiewa w duecie z żoną. Wyciekło nagranie z prywatnej imprezy. Tu Danuta jest gwiazdą

Zenon Martyniuk ma ogromne grono fanów wśród Polonii w USA. Nie mogło go więc zabraknąć na świątecznych koncertach kolęd, które zorganizowano dla Polaków mieszkających za oceanem tuż przed świętami Bożego Narodzenia. W koncertach, które miały miejsce w polskich kościołach w Chicago, Niles, Bridgeview, Newark i Nowym Jorku wystąpili m.in Kasia Cichopek, Edyta Górniak, Classic, Alicja Węgorzewska, Grzegorz Hyży, Ania Rusowicz, Halina Młynkowa oraz Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Na jednym z pokoncertowych przyjęć państwo Martyniukowie wspólnie zaśpiewali dla Polaków przebój Akcentu.

Zenek i Danuta Martyniukowie śpiewają dla Polonii "Dlaczego to tak"

Zenek Martyniuk podczas przyjęcia zaśpiewał piosenkę ze swojego repertuaru. W przeboju "Dlaczego to tak" towarzyszyła mu żona Danuta. I to ona skradła show. Widownia była zachwycona, wszyscy z uwagą śledzili występ Martyniuków. Jeden z uczestników nie wytrzymał i wrzucił prywatne nagranie do sieci. Tu również występ zrobił furorę - nagranie zyskało mnóstwo polubień i komentarzy. Chętnie komplementowano szczególnie panią Danutę, która tego wieczoru wyglądała olśniewająco. Fani podziwiali bliską więź i znakomitą relację między małżonkami. Byli i tacy, którzy z przekąsem komentowali ostanie wybryki syna króla disco-polo. "Młodego było zaprosić to imprezę by rozkręcił' - zażartował jeden z internautów. Rozgorzała także dyskusja na temat "walki o mikrofon". Czy wy też uważacie, że Martyniukowie wyrywali go sobie z rąk?

Daniel Martyniuk skuty w kajdanki i wyprowadzony z hotelu