Zenek sam w domu! Danuta Martyniuk spakowała walizki i odleciała

Danuta i Zenek Martyniuk trwają w szczęśliwym związku małżeńskim ponad 36 lat. Nigdy nie było między nimi żadnych tarć, ani afer, a król disco polo nie raz podkreślał, jak bardzo kocha swoją żonę. Teraz jednak ona spakowała walizki i poleciała do Australii. Co się stało?

Rodzinne problemy Martyniuków

Zenek Martyniuk i jego żona Danuta wychowali jedynego syna Daniela. Młodzieniec nie raz dał rodzicom powody do zmartwień. 36-latek ma na swoim koncie rozwód i problemy z prawem. Pod koniec 2024 rok Danuta nie wytrzymała kolejnych wybryków syna i wyjawiła wszystkim, że jest on uzależniony od alkoholu i narkotyków i w dodatku nie chce się leczyć. Umilkły jednak echa ostatnich afer z Danielem w roli głównej. Wraz z żoną Faustyną oczekuje on na przyjście na świat kolejnego potomka. Zenek aktualnie chwali stan Daniela i popiera drogę, jaką obrał na przyszłość. Dlaczego zatem król disco polo po tych wszystkich awanturach z synem zostanie sam, skoro wszystko się już uspokoiło?

Jak doniósł Fakt, Danuta Martyniuk odleciała do Australii. Ale na szczęście nie na zawsze, tylko na miesiąc. Zenek ma nawet pomysł, jak sobie poradzić z codziennym życiem bez żony. I nie będzie się nudził! Tak lider zespołu Akcent opowiedział o swoich planach na najbliższą przyszłość. Zdradził przy tym, co się dzieje z Danutą i dlaczego na tak długo go zostawiła.

Co Danuta Martyniuk robi w Australii?

Danka szczęśliwie doleciała i wszystko u mojej żony w najlepszym porządku. Jest już u rodziny, będzie odpoczywać i zwiedzać piękny kontynent. Choć bała się tej dalekiej podróży do Australii, to na szczęście ten długi lot przespała. A ja jestem przyzwyczajony do tego, że zostaję sam, bo często też wyjeżdżam w trasy, więc to nie jest żadna nowość.

Danutę Martyniuk zastąpi mama Zenka

Zenek Martyniuk gotować sam nie zamierza. Ale, jak powiedział Faktowi, nie martwi się tym, bo będzie się po prostu żywił w barach i restauracjach.

-Poza tym niedaleko mieszka moja mama, która potrafi świetnie gotować

- ujawnił lider Akcentu.

"Jak się kocha, to się tęskni" Zenek Martyniuk ma także zamiar zabrać się za drobne naprawy domowe, bo lubi to robić, kiedy jest sam. Lider Akcentu dodał, że sporo czasu spędzi też w studio nagraniowym, gdzie szykuje nowe piosenki dla swoich fanów. Czy Zenek nie będzie za bardzo tęsknił za nieobecną Danutą? Czy nie będzie zazdrosny o coraz piękniejszą żonę? Jak się kocha, to się tęskni. Na pewno sobie poradzę, zresztą są telefony, więc nie ma z tym problemu. Dlaczego mam być zazdrosny, przecież pojechała do rodziny, do swojej chrześnicy, więc jest u nich, niech sobie odpoczywa.

