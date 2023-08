Zero alkoholu, śniadania do późnej nocy i darmowa kawa. Filip Chajzer odebrał klucze do nowego lokalu!

To, co Paweł Królikowski mówił o synu, zdumiewa! "Wiem, gdzie tkwił błąd"

Filip Chajzer to jeden z najbardziej charakterystycznych i lubianych prezenterów telewizyjnych. Swoją przygodę z "Dzień dobry TVN" zaczął w 2011 roku, gdzie na początku był reporterem śniadaniowym. Od 2019 na stałe dołączył do grona prowadzących. Jednak jakiś czas temu 38-latek poinformował, że znika ze śniadaniówki, bo musi zadbać o swoje zdrowie. Teraz odebrał klucze do swojego nowego lokalu, w którym będzie serwował śniadania!

Filip Chajzer otworzył nowy biznes! Odebrał już klucze

Filip Chajzer we wtorek na swoim Instagramie pochwalił się, że odebrał klucze do nowego lokalu. W całym przedsięwzięciu towarzyszył mu jego syn Aleks, którego nazwał "menagerem życia".

- Stało się! Dziś pierwszego sierpnia tuż przed 17:00 razem z moim „menagerem życia” Aleksem odebrałem klucze do lokalu, w którym już niedługo będę serwować śniadania non stop i koktajle bez %. Do tego prawdopodobnie najlepsza kawa na świecie oraz wypieki z polskiej najlepszej mąki - napisał na Instagramie, Chajzer.

Ze względu na symboliczną datę, 1 sierpnia, czyli rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, prezenter oznajmił, że dla każdego Powstańca będzie kawa i ciastko za darmo.

- W moim lokalu żaden Powstaniec nie zapłaci swojego rachunku za najlepszą kawę i ciastko przez cały rok. Jeśli będziecie mogli spotkać u mnie tych wspaniałych bohaterów to będzie dla mnie zaszczyt - dodał na Instagramie.

