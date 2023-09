Paulina Smaszcz otrzymuje obrzydliwe wiadomości od "fanów". Życzenia śmierci to dopiero początek...

Nie żyje Rafał Paczkowsku. Pracował z Lady Pank, Edytą Górniak i Korą

Nie żyje Rafał Paczkowski, wybitny realizator dźwięku, prawdziwy mistrz w swoim fachu. Współpracował z wieloma znakomitymi reżyserami i gigantami polskiej sceny muzycznej. - Z bólem w sercu żegnamy Przyjaciela. Odszedł genialny reżyser dźwięku, muzyk, kompozytor, aranżer - Rafał Paczkowski. Współpracował z nami przy realizacji wielu, wielu projektów płytowych. Realizator dźwięku albumów polskich i zagranicznych wykonawców. Do najbardziej znanych pozycji, które realizował, należą: "Tak! Tak!" i "Obywatel G.C." Grzegorza Ciechowskiego; "Biała armia" Bajmu; "Dotyk" Edyty Górniak; "Love" Edyty Bartosiewicz; "Tacy sami", "Zawsze tam, gdzie ty"," Na na" Lady Pank i "Ping pong" Kory - czytamy w smutnym komunikacie zamieszczonym przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia.

Zespół Perfect żegna Rafała Paczkowskiego. Miał udział w dwóch płytach

Rafał Paczkowski był także ważnym elementem legendarnej grupy Perfect, jeszcze w czasach, gdy w zespole śpiewał Grzegorz Markowski. Kapela także poinformowała o śmierci tego wyjątkowego artysty. "Z przykrością informujemy, że 9 września 2023 roku zmarł Rafał Paczkowski, muzyk i kompozytor, m.in. realizator dźwięku albumów Perfect-u "Jestem" i "Geny" - czytamy na profilu zespołu Perfect na Facebooku. Rafał Paczkowski specjalizował się przede wszystkim w realizacji dźwięku, ale ma na swoim koncie również kompozycje. To on napisał muzykę do takich hitów jak: "Wesoła szkoła" Krzysztofa Antkowiaka czy "Dłonie" Majki Jeżowskiej.

