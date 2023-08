Zmarł Józef Kański. Wieloletni redaktor Polskiego Radia, przez lata związany z teleturniejem ‘Wielka gra”

Agnieszka Woźniak-Starak nie wypłynęła na jezioro z teściami, by uczcić pamięć męża. Znalazła inny sposób

Adam Rozlach przekazał kondolencje dla rodziny zmarłego, a o nim samym napisał piękne słowa: "Z wielką przykrością i smutkiem zawiadamiam, że dziś o godz. 12.30, w 95. roku życia, zmarł redaktor Józef Kański, nestor polskiej krytyki muzycznej, niezapomniany juror "Wielkiej gry" TVP, redaktor Polskiego Radia, i od zawsze redaktor "Ruchu Muzycznego", autorytet, kopalnia wiedzy, do końca dysponujący genialną pamięcią..."

Kim był Józef Kański?

Józef Kański szerokiej publiczności znany był przede wszystkim z kultowego teleturnieju 'Wielka gra", w którym pełnił rolę eksperta. W prowadzonym przez Stanisławę Rychter formacie, którego uczestnicy zmagali się z pytaniami z wybranego przez siebie zakresu wiedzy, eksperci mieli bardzo ważną funkcję. Nie tylko tworzyli pytania, do nich należał tez rozstrzygający głos, jeśli odpowiedź nie do końca spełniała warunki, kiedy trzeba było coś doprecyzować lub zadać dodatkowe pytania, by sprawdzić wiedzę stających w szranki uczestników. Józef kański słynął ze swojej surowości, ale uznawany był także za niezwykle sprawiedliwego jurora, który potrafił wyciągnąć od uczestników niuanse, które decydowały o wynikach rozgrywki.

Z wykształcenia był filologiem klasycznym oraz muzykologiem, znawcą opery. Dziennikarza uhonorowano m.in. Srebrnym i Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

