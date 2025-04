Zmarła gwiazda "Piątku 13-go"! Miała tylko 62 lata

Doda jako kusząca pani profesor. Zwróciła się do maturzystów! "Życie to nie matma". Ale komentarze!

We wtorek 22 kwietnia 2025 roku zmarła wielka amerykańska gwiazda! To ona zagrała w kultowym horrorze „Piątek trzynastego” i uwielbianym serialu „Beverly Hills 90210”. Aktorka od 2008 roku walczyła z nowotworem piersi. Lar Park Lincoln odeszła w wieku 62 lat.

O śmierci Lar Park Lincoln poinformowała jej firma Actors Audition Studios. W pożegnaniu podkreślono zaangażowanie gwiazdy w mentoring młodych talentów. Lar Park Lincoln pozostawiła po sobie dwoje dzieci, czworo wnucząt i ogromną rzeszę fanów.

Kariera Lar Park Lincoln

Lar Park Lincoln urodziła się 12 maja 1961 roku w Dallas w stanie Teksas. Karierę zaczęła w 1985 roku w filmie „Children of the Night”, a dwa lata później dołączyła do obsady popularnej telenoweli „Knots Landing” - tam przez 5 sezonów grała Lindę Fairgate. W 1988 roku Lar Park Lincoln zagrała Tinę Shepard, bohaterkę o nieziemskich, telekinetycznych zdolnościach w „Piątek, trzynastego część VII: Nowa krew”. Ta rola uczyniła z niej gwiazdę pierwszej wielkości, szczególnie wśród fanów horrorów.

Po sukcesach w „Knots Landing” i „Piątku, trzynastego”, aktorka pojawiała się gościnnie w wielu popularnych serialach, m.in. „Freddy’s Nightmares”, „Napisała: Morderstwo”, „Beverly Hills 90210” czy „City of Justice”. W późniejszych latach można ją było zobaczyć w filmach „Autumn Road”, „Expulsion”, „From the Dark” oraz „Sky Sharks”. Jej ostatnią rolą był występ w filmie „Ghost Party” z 2022 roku.

Nie tylko aktorka

Lar Park Lincoln nie poprzestała na "gwiazdowaniu". Całkiem na serio zajęła się trenowanie nowyh pokoleń aktorów. Założyła Actors Audition Studios, gdzie przez lata wspierała i szkoliła młodych adeptów aktorskiej sztuki. Wielu z nich pomogła rozbłysnąć w branży.

Lar Park Lincoln napisała także poradnik dla młodych gwiazd „Get Started, Not Scammed”, gdzie ujawniła tajemnice show biznesu. Aktorka miała także własną markę odzieżową Piper Alexander, którą prezentowała w kanale telewizyjnym QVC.