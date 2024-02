Zmarli w zupełnym zapomnieniu. Groby dawnych gwiazd PRL. Niezapomniani

Gwiazdy wspominają swój pierwszy pocałunek. Ada Fijał zrobiła to na cmentarzu, a Katarzyna Skrzynecka... Będziecie w szoku!

Tadeusz Hanusek (1932-2017) - Cmentarz Północny w Warszawie. Aktor najbardziej znany z roli radnego Kusiby z Dopiewa w serialu "Ranczo". Zmarł w zapomnieniu, informacja o jego śmierci pojawiła się po ponad roku na portalach filmowych.

4 sierpnia 2017 roku w Brodnicy zmarł aktor i żeglarz Ryszard Faron (1952-2017), który zasłynął przede wszystkim rolą "studenta" w filmie „Przepraszam, czy tu biją?” w reżyserii Marka Piwowskiego. Aktor zmarł w zupełnym zapomnieniu. Wiadomość o jego śmierci trafiła do mediów dopiero miesiąc po śmierci. Jeden z mieszkańców miasta uważa, że data jego śmierci jest podana raczej w przybliżeniu , gdyż ciało Farona, gdy go znaleziono, było w daleko posuniętym rozkładzie. Grób aktora na cmentarzu komunalnym w Brodnicy jest w opłakanym stanie. Wojciech Skibiński (1929-2016) znany był z produkcji "Bulionerzy", "Wesele" i "Tygrysy Europy". Zmarł 4 marca 2016 roku, informację o jego śmierci podał jedynie niszowy portal e-teatr.pl. Został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Uwaga, takie same imię i nazwisko nosi inny aktor, urodzony w 1959 roku, znany z serialu "Dewajtis" i "Zatoka szpiegów".

Jerzy Próchnicki (1930-2016) znany był przede wszystko z roli Kisiela w "M jak miłość". Zagrał także m.in. w "Rozmowach kontrolowanych". Aktor zmarł 4 lutego 2016 roku w Warszawie. Informacja o jego śmierci pojawiła się dopiero dzień po pogrzebie, który odbył się 10 lutego na Starych Powązkach.

Eugeniusz Pach (1929-2016) był popularnym spikerem telewizyjnym w latach 60. i 70. W TVP pracował ponad 25 lat. Dziennikarz brał udział w powstaniu warszawskim, był rajdowcem. Zmarł w zapomnieniu w lutym 2016 roku. Jego grób znajduje się na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Wojciech-Cacko Zagórski (1928-2016) zmarł 29 kwietnia 2016 roku w zupełnym zapomnieniu. Informacja o jego śmierci wypłynęła dopiero dwa dni przed jego pogrzebem. Aktor został pochowany 13 maja na Starych Powązkach w Warszawie. Wojciech Cacko-Zagórski znany był m.in. z komedii Stanisława Barei "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz?" i "Brunet wieczorową porą", czy także z filmu "Konopielka". Przez charakterystyczną urodę i aktorską manierę obsadzano go też w rolach służących (np. w "Karierze Nikodema Dyzmy" i "Znachorze").

Urszula Modrzyńska (1928-2010), pamiętna Jagienka z „Krzyżaków”. W latach 80. wycofała się jednak z aktorskiego życia z powodu choroby. Zmarła 11 grudnia 2010 r. w Łodzi. Razem z mężem Zbigniewem Józefowiczem (1925-2016), aktorem zmarłym w sierpniu 2016 roku, pochowana jest na cmentarzu na Dołach w Łodzi. Ich grób jest bardzo mały i skromny.

Lucyna Grobicka (1963-2013) - prezenterka pogody TVP, przez widzów nazywana była Mgiełką. Urodziła się w Urugwaju i biegle mówiła po hiszpańsku i portugalsku. O tym, że była ciężko chora, wiedziało bardzo mało osób. Media dowiedziały się o śmierci „Mgiełki” z opóźnieniem. Pod koniec życia rzuciła posadę w wydziale handlowym w ambasadzie w Brazylii. Nie wychodziła z domu i nie kontaktowała się prawie z nikim. Zmarła 6 grudnia 2013 roku. Miała 50 lat. Została pochowana na Cmentarzu Południowym pod Warszawą.

Maria Probosz (1951-2010) – aktorka uważana za seksbombę lat 80. Pojawiła się m.in. w „Tulipanie”, „07 zgłoś się”, „Porno” Marka Koterskiego i w „Pograniczu w ogniu”. Jej pierwszym mężem był Marek Probosz, aktor znany z „M jak miłość”. Zmarła 14 grudnia 2010 roku w wyniku choroby nowotworowej. W mediach informacja o jej śmierci pojawiła się dopiero przy okazji pogrzebu na łódzkim cmentarzu Zarzew. Drugim mężem aktorki był operator Zbigniew Kopania (75 l.), a trzecim Andrzej Hasik, dzięki któremu wyszła z nałogu alkoholowego. Probosz wcześniej była w toksycznym związku z aktorem Czesławem Nogackim (74 l.), który znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie i wpędził ją w alkoholizm.

Zbigniew Mazurek – biznesmen i aktor amator. Razem ze Zbigniewem Buczkowskim zagrał w filmie Janusza Kondratiuka „Złote runo”. Wielu upatrywało w duecie potencjał, jaki mieli Himilsbach i Maklakiewicz. Aktor zmarł 2 grudnia 2008 roku w swoim domu na Bermudach. Poza aktorstwem Mazurek zajmował się także hodowlą koni i biznesem. Po emigracji do Francji dorobił się majątku na handlu częściami do okrętów. Z Polski wyjechał w 1976 roku z zaledwie 50 dolarami w kieszeni. Pochodził z Zalesia Górnego pod Warszawą. Wiadomo, że jego syn, Sebastian, sprowadził szczątki ojca do Polski.

Nina Gocławska (1957-2009) zmarła w zapomnieniu. Zaliczana była do seksbomb PRL. Popularność zdobyła rolą w serialu "07 zgłoś się". Zagrała stewardessę Magdę Czarnecką, jedną z kochanek porucznika Sławomira Borewicza. Z powodu ciąży jej rola ograniczyła się zaledwie do 2 odcinków. Gocławska była nie tylko aktorką, ale także tancerką baletową i prezenterką. Razem z Niną Terentiew prowadziła program "Piękni i wspaniali". Występowała w Teatrze Roma i prowadziła konkursy Miss Polonia. Karierę przerwała w 1996 roku z powodu choroby męża. Po jego śmierci dotknęły ją kolejne tragedie. Odejście ojca i teściowej. Sama Gocławska zmarła 18 marca 2009 roku w wieku zaledwie 51 lat, po ciężkiej chorobie. Aktorka początkowo została pochowana na cmentarzu w Michałowicach pod Warszawą. Teraz spoczywa w małym grobie na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

W zapomnieniu odeszła także inna z seksbomb PRL-u, aktorka i modelka Teresa Tuszyńska (1942-1997). Widzom zapisała się w pamięci rolą w filmie Janusza Morgensterna „Do widzenia, do jutra”. Jej życie prywatne nie było udane. Miała aż trzech mężów, artystę hrabiego Jana Rafała Floriana Zamoyskiego (1962-1963), scenarzystę Włodzimierza Kozłowskiego (1929-2014) oraz Jana Perzynę, kompana od kieliszka. Przez ostatniego wpadła w alkoholizm i zniknęła całkowicie z show-biznesu. Została pochowana na Cmentarzu Północnym w Warszawie.