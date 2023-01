Emilian Kamiński zmarł w wieku 70 lat, a 4 stycznia został pochowany na cmentarzu na Powązkach w Warszawie. Wybitnego aktora żegnały prawdziwe tłumy. Rodzina, przyjaciele, znajomi, nieznajomi... Przyszło naprawdę sporo osób. Emilian był nie tylko świetnym aktorem, ale również cenionym reżyserem teatralnym, filmowy, musicalowym i dubbingowym. Był także fenomenalnym wokalistą. Założyciel Fundacji Atut i Teatru Kamienica cieszył się niesłabnącą sympatią, zarówno kolegów i koleżanek z branży, jak i widzów. Niestety, los nam go odebrał. Kamiński kochał życie, ludzi, teatr i… zwierzęta. W jego ostatniej drodze towarzyszył mu nawet ukochany pupil. Wdowa po aktorze, Justyna Sieńczyłło, niosła czworonoga na rękach - aż trumna nie została złożona do grobu. Grób zaś, jak się okazuje, już kilka dni po pogrzebie nieco się zmienił. Ktoś musiał się mocno napracować. Byliśmy tam, szczegóły poniżej.

Zmiany na grobie Kamińskiego już kilka dni po pogrzebie. Ktoś się mocno napracował

Nasz reporter pojawił się przy grobie Emiliana Kamińskiego w poniedziałek, 9 stycznia. Zaledwie kilka dni po pogrzebie w okolicy pojawiły się zmiany. Część kwiatów została uporządkowana, pojawiło się też kilka nowych roślin. Zwłaszcza róże, wcześniej rzucone bezwiednie przez uczestników pogrzebu, dziś zdobią grób w nienagannej pozycji. Widać, że ktoś mocno napracował się nad tym, by wszystko wokół grobu doprowadzić do porządku. Mogiła Kamieńskiego niezmiennie przywołuje wspomnienia o tym wybitnym aktorze. Rosnąca liczba wieńców i kwiatów, co widać jak na otwartej dłoni, jest tylko dowodem na to, jak bardzo artysta był ceniony przez środowisko i swoich odbiorców. Fani są zgodni: niech Emilian Kamiński spoczywa w pokoju, zasłużył na odpoczynek.

Zobaczcie poniższą galerię zdjęć: Zmiany na grobie Kamińskiego już kilka dni po pogrzebie. Ktoś się mocno napracował

Pogrzeb Emiliana Kamińskiego. Artystę żegnały tłumy.

