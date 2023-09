i Autor: AKPA

Tylko u nas!

Znana celebrytka w ciąży? Była na USG, a potem oglądała wózki dla dzieci! Zdjęcia nie kłamią. Mamy komentarz przyjaciółki!

pam 17:26 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wygląda na to, że wielkie szczęście uśmiechnęło się do znanej i lubianej aktorki, prezenterki i influencerki. Wszystko wskazuje na to, że Eliza Gwiazda jest w ciąży. Jeśli doniesienia się potwierdzą to za kilka miesięcy na świecie pojawi się jej trzecia pociecha. Pozostaje pytanie, kim jest ojciec? Niedawno mówiło się o jej bliskiej relacji z Jarosławem Kretem.