Social media Kamila Lemieszewskiego są pełne odważnych zdjęć i filmów, na których celebryta prezentuje się niemal w całej okazałości. Czyżby był ekshibicjonistą? - Lubię nosić mało rzeczy na sobie, szczególnie jak jest ciepło. Szkoda skrywać ciało pod ubraniami. Chętnie eksponuję swoje piękne ciało, dzięki czemu także chłonę witaminę D3 – opowiada „super Expressowi” aktor i reżyser, który niedawno zamieścił w sieci fotki, na których widnieje zupełnie nago, a jego narządy płciowe zakrywa kawałek surowego mięsa. Innym razem pozował „jak go Pan Bóg stworzył” w jednym z salonów depilacji laserowej. - Zakryłem to i owo kawałkiem mięsa, żeby dać ludziom możliwość pofantazjowania, co tam się naprawdę kryje i wyobrazić to, co tak naprawdę siedzi w ich głowach – uśmiecha się tajemniczo i przyznaje, że ciężko byłoby mu żyć bez współżycia. - Seks jest dla mnie bardzo ważny. Redukuje stres i nadaje życiu innych walorów, dzięki którym żyje się milej i weselej i sympatyczniej. To naturalna rzecz i naturalna fizjologia każdego człowieka. W Polsce seks i masturbacja wciąż bywają tematem tabu, gdzie na zachodzie rozmawia się o tym bez skrępowania. Zagranicą są organizowane warsztaty dla par, gdzie uczy się jak jeszcze bardziej umilać sobie intymne chwile – zauważa Lemieszewski.

Kamil Lemieszewski zachwala seks tantryczny

Wcześniej na temat seksu tantrycznego rozmawialiśmy z Marceliną Zawadzką. Teraz celebryta zwraca również uwagę na walory seksu tantrycznego. - Seks tantryczny to jest kolejny poziom w relacji damsko męskiej, czy nawet męsko-męskiej i damsko-damskiej, gdzie ludzie uczą się lepszego odczuwania nie tylko fizycznego, ale także takiego sensualnego przy doznawaniu aktu miłości. Tu bawimy się swoim ciałem, swoją energią, dzięki czemu orgazm jest jeszcze silniejszy i dłuższy. Orgazmów podczas takich stosunków można mieć więcej. To wymaga jednak praktyki i skupienia i chęci poznawania siebie oraz doznawania drugiej osoby. Trzeba zadbać o jej sferę psychiczną – mówi Kamil i przyznaje, że uprawia ten rodzaj bliskości ze swoja ukochaną.

Celebryta wytrzymał prawie 100 dni bez seksu!

Jak radził sobie z brakiem seksu, kiedy w 2019 roku był uczestnikiem programu „Big Brother”? - To był najtrudniejszy czas. Piękne i kuszące koleżanki dookoła, szalejące libido i świadomość tego, że jest się nagrywanym przez 70 kamer nie było komfortowe. Wiedziałem, że nie mogę nic zrobić, bo wszystko zobaczy cała Polska, czego mieliśmy dowody po wcześniejszych edycjach. Nie chciałem być kojarzony z tego, że uprawiałem seks przed kamerami, bo to ciągnęłoby się za mną latami. Zarządziłem sobie celibat, który trwał 93 dni. Był to ból niemiłosierny, a moje zapały studziła tzw. dogłębna medytacja oraz kąpiele w lodowatej wodzie. Za to doceniłem jakość seksu po opuszczeniu programu. Było jeszcze piękniej i przyjemniej niż wcześniej – wspomina celebryta.

