Znany dziennikarz sportowy pochwalił się mamą. To aktorka "Tulipana"

Zofia Kucówna wyznała, że poszła do łóżka z obcym mężczyzną. W tym czasie jej mąż... Co za historia!

Elżbieta Romanowska przerwała milczenie. To co mówi o Katarzynie Dowbor zaskakuje

Kazimierz Kaczor na urodzinach przyjaciółki. Nie do wiary jak posiwiał!

- Miło jest zobaczyć w telewizji… mamę! 😀 Gdy miał dokładnie tyle lat, co moja dziewczyna, zagrała w „Tulipanie” 🌷 Mało znany fakt - napisał Hubert Kęska i umieścił kadr z serialu. Renata Głasek-Kęska w "Tulipanie" zagrała rudowłosą Gosię, jedną z wielu młodych kobiet, które oszukał słynny uwodziciel wzorowany na Jerzym Kalibabce. Jurek (Jan Monczka) poznał ją w pociągu i omamił. Ta przekazała mu biżuterię, którą zabrała swoim rodzicom (Andrzej Gawroński i Krystyna Kołodziejczyk).

Hubert Kęska opowiedział także o pewnej przygodzie mamy z planu. - Moja mama nie chciała się uzależnić, a miała tam palić. W związku z tym… nie zaciągała się. Ekipa nie mogła wytrzymać ze śmiechu, a reżyser: dobrze, właśnie o to chodzi, to ma być gówniara, która udaje dorosłą - dodał dziennikarz. Zaznaczył także, że były to naturalne włosy jego mamy. - Moja mama chwilę bawiła się w aktorstwo. Wzbudzała zainteresowanie, bo miała naturalne rude włosy. A tu wręcz płomieniste. Potem bardziej bursztyn - napisał.

Renata Głasek-Kęska nie zrobiła kariery aktorskiej. Zagrała jeszcze w "Jedenastym przykazaniu". W sztuce "Widnokrąg" z 2020 roku była inspicjentką. Od roku 1994 pełni także funkcję suflera i inspicjenta w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Miło jest zobaczyć w telewizji… mamę! 😀Gdy miał dokładnie tyle lat, co moja dziewczyna, zagrała w „Tulipanie” 🌷Mało znany fakt 😉 pic.twitter.com/BZVHVmGrfz— Hubert Kęska (@KeskaH) May 12, 2023

"Tulipan" w rękach policji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.