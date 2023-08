Zobaczyliśmy, jak wygląda mama Małgorzaty Sochy i aż odjęło nam mowę. Co za piękność! To po niej aktorka odziedziczyła urodę

Małgorzata Socha zręcznie łączy życie zawodowe z życiem prywatnym. Znajduje czas zarówno na to, by pracować na planie, jak i na to, by poświęcić rodzinie wystarczającą ilość czasu. Niezwykle ważną dla aktorki osobą jest jej mama, pani Bożena Socha. Gdy w 2018 roku zmarł ojciec Małgorzaty Sochy, jej relacja z mamą jeszcze bardziej się zacieśniła. Aktorka znana z serialu "Przyjaciółki" (choć nie tylko) wystąpiła nawet u boku mamy w wyjątkowej kampanii i sesji zdjęciowej biżuterii Apart. Niedawno Socha znów pokazała panią Bożenę na najnowszych zdjęciach, a te wręcz zachwycają! To przepiękna, elegancka kobieta. Od razu widać, po kim aktorka odziedziczyła swoją nietuzinkową urodę. Jak o mamie mówi Małgorzata Socha? Niedawno zdecydowała się na poruszające wyznanie w magazynie VIVA!.

Zobaczyliśmy, jak wygląda mama Małgorzaty Sochy i aż odjęło nam mowę. Co za piękność!

Małgorzata Socha bardzo cieszyła się ze wspólnej sesji dla Aparatu, choć dla jej mamy była to zupełnie nowa sytuacja. Aktorka przyznała nawet, że jej mama Bożena Socha przyjęła propozycję ku jej zaskoczeniu.

- To było rok po odejściu taty i sądziłam, że nie jest jeszcze gotowa. Przeciwnie, dało jej to dużo siły, podbudowało poczucie wartości i zmobilizowało do działania- mówiła Małgorzata Socha w 2020 roku w VIVIE!.

W tym samym roku na Instagramie Socha mówiła, że jest bardzo dumna z tego, że pokazała światu swoją piękną mamę. "Im jestem starsza tym bardziej nasze więzi się zacieśniają. Przez to, że sama jestem mamą to jeszcze bardziej doceniam trud, jaki włożyła moja mama w wychowanie mnie i mojego brata", dodała aktorka.

