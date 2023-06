Zobaczyliśmy ostatnie zdjęcia, na których jest Małgorzata Socha, i wystraszyliśmy się nie na żarty. Czy wszystko w porządku?

Małgorzata Socha jest aktorką, która w ostatnich latach zyskała sobie bardzo duże grono fanów. W mediach społecznościowych śledzi ją ponad milion osób! Największą popularność przyniósł jej angaż w serialu "Przyjaciółki", ale występowała też w innych produkcjach czy reklamach, które zwiększyły jej rozpoznawalność. Nic więc dziwnego, że fani z wypiekami na twarzy śledzą wszystko, co Małgorzata Socha wrzuca do sieci. A ostatnie zdjęcia z czerwca wzbudziły u niektórych niepokój. Zobaczyliśmy te fotografie i przestraszyliśmy się nie na żarty. Być może to tylko takie ujęcia, ale aktorka nie przypomina na nich siebie! Fani również to zauważyli. Czy wszystko w porządku? Przyjrzeliśmy się sprawie.

Małgorzata Socha jest chuda jak przecinek! "Nie poznałam"

Małgorzata Socha opublikowała na Instagramie trzy zdjęcia i krótki opis: "Na dzień dobry mała rundka". To wystarczyło do tego, by pojawiła się fala komentarzy dotycząca jej wyglądu. Nie wszystkie przejawiały zachwyty.

- Boże, masakra. (...) Nie poznałam Ciebie. (...) O kurde, nie poznałam pani - czytamy.

Sporo jest też wpisów dotyczących figury Sochy. Na szczęście większość fanów jest zgodna w tym, że aktorka wygląda świetnie. "Co za figura", "piękna w każdym wydaniu", "jak ty to robisz, że masz taką piękną figurę i płaski brzuch?", piszą ludzie. Pozostaje mieć nadzieję, że u Małgorzaty Sochy wszystko w porządku. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy i utrzymanie nienagannej sylwetki!

