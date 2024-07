Zofia Zborowska rozprawia na temat ciąży. Padły mocne słowa

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona powitali na świecie drugą pociechę. Aktorka pochwaliła się tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Okazuje się, że ich najmłodsza córka nazywa się Jaśmina. Zborowska wyjawiła niedawno, że w jej życiu były bardzo trudne momenty.

Zofia Zborowska wyjawiła prawdę na temat macierzyństwa

Zofia Zborowska to jedna z tych gwiazd, które nie owijają w bawełnę i zawsze pokazują prawdziwe życie w swoich mediach społecznościowych. Niedawno z okazji nowej sesji Q&A na Instagramie aktorka wyjawiła prawdę na temat macierzyństwa.

"Wiecie, co jest zabawne? Że odliczałam dni do końca połogu, żeby się wykąpać w wannie. Nie polecam wanny w sypialni, jak się ma dwójkę małych dzieci" - wyznała.

Aktorka poprosiła swoich obserwatorów o to, aby zadawali jej pytania. Większość związana była z ciążą, połogiem oraz macierzyństwem.

"Jak zaakceptować zmianę ciała w ostatnim miesiącu? Cellulit to chyba mam na twarzy nawet" - napisała w sieci gwiazda.

W emocjonalnym wpisie dodała także zdjęcie na dzień przed porodem.

"To jest cholernie trudny temat. Po pierwszym porodzie było mi mega trudno, na wielu płaszczyznach. Ale szok, co się dzieje z ciałem po ciąży, to było coś, czego się nie spodziewałam. Teraz byłam na to gotowa, ale też nie miałam zamiaru "dawać sobie czasu" na wszystko. Generalnie chcę jak najszybciej wrócić do swojej dawnej sylwetki i ciuchów" - wyjawiła.

Padło też pytanie dotyczące tego, co jest najgorsze w połogu. Zborowska nie miała problemu z tym, aby odpowiedzieć.

"Przeżyłam dwa i śmiało mogę powiedzieć, że to, że nie jesteś w stanie się na niego przygotować. Tyle rzeczy może ci się posypać po ciąży, że serio każdy tydzień może przynieść coś innego. Ja np. miałam już 3 razy zapalenie piersi i taki nawal, że płakałam z bólu (a trwał tydzień). Kosmos. Nie miałam takich problemów w pierwszym połogu. Natomiast kwestia gojenia się na dole - tym razem super. Jedyne co trzymało mnie przy życiu to fakt, że to mija. A ja wiedziałam, że to przetrwam, bo chciałam karmić Jaśkę piersią. A ja jestem twarda zawodniczka" - wyjawiła gwiazda.

Z kolei inna internautka postanowiła podzielić się ze Zborowską swoją historią.

"Rodzę we wrześniu. Pierwszy bąbel, a ja 36 lat. Będzie fajnie, prawda?" - zapytała ciekawa kobieta.

Na odpowiedź nie trzeba było zbyt długo czekać.

"Będzie bardzo ciężko, ale będzie też niesamowicie pięknie. Unikaj w połogu kont, które p*erdzą poziomkami i pokazują same piękne momenty w macierzyństwie. Macierzyństwo to krew, pot i łzy - ale też łzy szczęścia i wzruszeń. Nie będziesz żałować tej decyzji" - odpisała Zborowska.

